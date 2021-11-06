Facebook’tan yeni uygulamalar… Kayıp çocuk ve kan bağışı

Facebook Türkiye temsilcileri TBMM Komisyonu'nda konuştu. Kayıp Çocuk Alarmı, kan bağışı uygulaması gibi projeler uygulamaya geçilecek.

TBMM'de sunum yapan Facebook direktörlerinden Sezen Yeşil, Facebook'un ‘Kayıp Çocuk Alarmı' adlı programıyla kaybolan çocukları bulacaklarını duyurdu.

Amerika'da “amber alert” olarak bilinen “Kayıp Çocuk Alarmı” uygulaması Türkiye'de de hayata geçiriliyor. Facebook, “Kayıp Çocuk Alarmı” adlı programla, kaybolan çocukları bulacak. Kızılay ile “WhatsApp botu” projesini yürüten Facebook, vatandaşın acil kan arayışı veya bağış yapma isteğine de sunacağı çağrı merkezi hizmetiyle aracılık edecek.

Başkanlığını AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın yaptığı TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'na sunum yapan Facebook, iş çevresi, kamu, kadın ve çocuklara yönelik eğitici-koruyucu projelerini de açıkladı.

Facebook istasyon

Facebook Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil, Türkiye'de yeni teknolojileri desteklediklerini belirtirken, koronavirüs nedeniyle yarım kalan “Facebook İstasyon” projesini yaygınlaştıracaklarını açıkladı. Yeşil'in aktardığı bilgilere göre; İstanbul, İzmir, Antalya, Diyarbakır ve Van gibi 13 kentte açılan bu istasyonlarda 15'ten fazla programla bugüne kadar 20 bin kişiye eğitim verildi. Projede hedef gençliğe ulaşarak dijital dünyadaki gelişmeleri içselleştirmelerini sağlamak. Yeşil, iş dünyası ve kamuya yönelik programlarda ise Ticaret Bakanlığı ve TOBB'la birlikte KOBİ'lerde dijital dönüşüm gerçekleştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Yeşil, Facebook'un yakın zamanda uygulamaya sokacağı yeni projeyi de TBMM'de açıkladı. Amerika'da “amber alert” olarak bilinen “Kayıp Çocuk Alarmı” uygulamasının Türkiye'de de hayata geçirileceğini belirten Yeşil, “Planlama çalışmaları devam ediyor. Kayıp çocuk alarmıyla ilgili Facebook'ta bir program geliştirdik. Birçok ülkede bu şu anda uygulanmakta, Türkiye'de de Emniyet birimiyle birlikte uygulanmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı. Projeye göre; belirli kriterler çerçevesinde kayıp/kaçırılan çocuğun eşkal ve fotoğrafının yer aldığı bilgiler, çocuğun kaybolduğu bölgede bulunan halkın, sosyal medya hesaplarına gönderilecek. Gelen veriler emniyet bünyesindeki Kayıp Alarmı Koordinasyon Merkezi tarafından değerlendirilerek harekete geçilecek.

Çocuklar için dijital mecra

Facebook'un çocuklara yönelik bir diğer uygulaması ise bilgilendirici oyun alanında olacak. Hacettepe Üniversitesi'nden 8 akademisyenle “Çocukların Çevrimiçi Güvenliği ve Danışma Kurulu”nu oluşturan Facebook, daha önce çıkarılan “Dijital Macera” adlı oyun programına “Kutu Oyunu” adlı yeni bir versiyon ekleyecek.

Yeşil, çocukların cinsel olarak istismar eden içeriklere asla müsamaha göstermediklerini vurgularken, “hem içerikleri kaldırıyoruz hem de çocuklara yaklaşmaya çalışan kötü niyetli kişilerin aktiviteleri yine otomasyon sistemlerince takip ediliyor ve şüpheli olan kişilerin çocuklarla etkileşim kurmasına izin vermiyoruz. Şüpheli durumu kolluk kuvvetlerine haber veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.