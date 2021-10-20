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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Facebook’tan şirket ismini değiştirme kararı

Facebook’tan şirket ismini değiştirme kararı

Facebook, farklı isimli bir çatı şirket kuracak, Facebook ise Instagram gibi sadece bir uygulama adı olarak kalacak

34 Dakika Önce
2021-10-20 11:18:22
Facebook’tan şirket ismini değiştirme kararı

Facebook, şirket ismini değiştirmek için gelecek hafta harekete geçmeye hazırlanıyor.

The Verge'ün konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in şirketin yeni ismi konusunda atılacak adımı 28 Ekim'de yapılacak Connect konferansında açıklamayı planladığı, ancak açıklamanın daha erken de gelebileceği belirtildi.

Haberde yer alan bilgilere göre Facebook, uygulama ismi olarak korunacak, ancak Instagram ve WhatsApp'ı da bünyesinde bulunduran Facebook şirketi bir ana şirket altına taşınacak.

Bu adımın 2004 yılında kurulan Facebook'un sadece bir sosyal medya şirketi olmama hedefini yansıttığı ifade edildi.

Facebook 2004'te ilk olarak 'TheFacebook' ismiyle açılmıştı. 2005'te 'the' gitti sadece 'Facebook' kaldı.

2015 yılında da artık 'sadece bir arama motoru olmayan' Google, Alphabet isimli çatı şirketini kurmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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