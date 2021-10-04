Facebook’tan özür, Twitter’dan ‘selam’

Üç büyük sosyal medya ve mesajlaşma programı Facebook, WhatsApp ve Instagram kullanıcıları yaklaşık 2 saattir dünya genelinde erişim problemleri yaşıyor.

Facebook'a ait olan bu üç uygulamaya, internet tarayıcılarından ya da telefon uygulamalarından erişilemiyor.

Kullanıcı raporlarını derleyen Downdetector adlı siteye göre WhatsApp'ta 80 bin, Facebook için ise 50 bini aşkın erişim hatası rapor edildi.

Sitedeki verilere göre erişim sorunu tüm dünya genelinde hissediliyor.

Facebook'tan yapılan açıklamada, "Bazı kullanıcıların uygulama ve ürünlerimize erişmekte sorun yaşadığının farkındayız. En kısa zamanda normale dönmek için çalışıyoruz ve sorundan dolayı özür diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Twitter'dan gönderme

Sorunun neden kaynaklandığıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Twitter uygulamasının resmi hesabından ise, söz konusu üç platformun çökmesine ve kullanıcıların Twitter'a akın etmesine espirili bir yorum getirilerek, "Tam anlamıyla herkese selamlar" mesajı paylaşıldı.

Twitter'ın mesajına WhatsApp'ın resmi Twitter hesabından "Merhaba" yanıtı geldi. Instagram ise, "Selam ve mutlu pazartesiler" yanıtını verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.