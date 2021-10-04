DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Facebook çökünce hisse değerleri düştü
İkiz kardeşlerin aynı sınıfta olması doğru mu?
MİT operasyonlarının CIA’ya mesajı...
'Türk ticareti'nin tarihi kırılma noktaları
Bal ve zencefil ikilisi akciğerinizi nikotinden temizliyor
Okula gitmek istemeyen çocuğunuza böyle davranın
Aloe veranız solduysa bunu yapın
“Aşı durumuna göre insan tipleri”
Sakarya Büyükşehir Bisiklet Takımı’ndan bir başarı daha
İsrail'den Şeyh Cerrah’taki ailelere “koruyucu kiracılık” teklifi
Araç için kış geri sayımı
Facebook’tan özür, Twitter’dan ‘selam’
PKK'lı teröristlerin Daltepe ve Kalkancık köylerinde katlettiği 37 kişi anıldı
Almanya, sentetik uçak yakıtı tesisi kurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit bekçi Fırat Doğan'ın ailesine başsağlığı diledi

TIMETURK / TEKNOLOJİ / Facebook’tan özür, Twitter’dan ‘selam’

Facebook’tan özür, Twitter’dan ‘selam’

Üç büyük sosyal medya ve mesajlaşma programı Facebook, WhatsApp ve Instagram kullanıcıları yaklaşık 2 saattir dünya genelinde erişim problemleri yaşıyor.

1 Saat Önce
2021-10-04 21:44:20
Facebook’tan özür, Twitter’dan ‘selam’

Facebook'a ait olan bu üç uygulamaya, internet tarayıcılarından ya da telefon uygulamalarından erişilemiyor.

Kullanıcı raporlarını derleyen Downdetector adlı siteye göre WhatsApp'ta 80 bin, Facebook için ise 50 bini aşkın erişim hatası rapor edildi.

Sitedeki verilere göre erişim sorunu tüm dünya genelinde hissediliyor.

Facebook'tan yapılan açıklamada, "Bazı kullanıcıların uygulama ve ürünlerimize erişmekte sorun yaşadığının farkındayız. En kısa zamanda normale dönmek için çalışıyoruz ve sorundan dolayı özür diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Twitter'dan gönderme

Sorunun neden kaynaklandığıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Twitter uygulamasının resmi hesabından ise, söz konusu üç platformun çökmesine ve kullanıcıların Twitter'a akın etmesine espirili bir yorum getirilerek, "Tam anlamıyla herkese selamlar" mesajı paylaşıldı.

Twitter'ın mesajına WhatsApp'ın resmi Twitter hesabından "Merhaba" yanıtı geldi. Instagram ise, "Selam ve mutlu pazartesiler" yanıtını verdi. 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş