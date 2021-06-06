DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Ömer Çelik’ten HDP’ye kapatma davası açılmasına ilişkin açıklama
Yargıtay’dan HDP’nin kapatılması için yeni dava
Koronavirüs kabusu yaşayan Hindistan'da, Başbakan Modi'den bedava aşı sözü
Bir Deli Sevda dizisinde birliktelerdi… Deniz Uğur ile Erdinç Gülener evleniyor
Müsilajla ilgili ilk test sonuçları belli oldu
ABD'de koronavirüs ölümleri 598 bine dayandı
Ukrayna lideri Zelenskiy'den ''NATO üyeliği'' açıklaması
Mardin Barosu: Muharrem İnce'nin açıklamaları bilim dışıdır
Emre Belözoğlu, Ümit Özat'a dava açtı
Bakırköy Kirazlı metrosu ne zaman bitecek? Bakırköy Kirazlı metro hattı ne zaman açılacak?
Altının kilogramı 525 bin 300 liraya yükseldi
2021 borç yapılandırma son gün ne zaman? Borç yapılandırma Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
Thodex'in banka hesabındaki 16 milyon liraya haciz konuldu
Eski Bakan Tüzmen Rusya’dan Türkiye’ye yüzecek
Oyuncuları sevindirecek iddia: Crysis'in Android ve iOS için çıkış tarihi açıklandı

Facebook’tan Filistin paylaşımlarının engellenmesine ilişkin açıklama: ''Teknik bir arıza''

Facebook, Kanadalı kullanıcılarının Filistin'i destekleyen paylaşımlarında yaşanan engellemelerin 'teknik bir arızadan kaynaklandığını' belirterek özür diledi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
06.06.2021 23:55:56
Facebook’tan Filistin paylaşımlarının engellenmesine ilişkin açıklama: ''Teknik bir arıza''

Facebook Kanada, bazı kullanıcılarının, geçtiğimiz haftalarda Filistin'de yaşanan şiddetle ilgili gönderilerinin kaybolduğu veya görüşlerinin silindiği yönündeki şikayetleri üzerine, sorunun "teknik bir arızadan kaynaklandığını" duyurdu.

Şirket, kullanıcıların bilgileri paylaşmasını etkileyen 'sorun' nedeniyle özür diledi.

Açıklamada, "Dünyanın dört bir yanındaki hikayeleri de etkileyen bu hata asla olmamalıydı. Önemli olaylara dikkat çekemediklerini hisseden veya bu konuda kasıtlı olarak seslerini bastırıldığını düşünen herkesten çok özür dileriz. Niyetimiz asla bu değildi. Belirli bir topluluğu veya bakış açısını susturmak da istemiyoruz. Politikalarımız, herkese söz hakkı vermek ve onları uygulamalarımızda güvende tutmak için tasarlanmıştır ve bu politikaları kim olursa olsun eşit olarak uygularız" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan İsrail yanlısı yayınların veya diğer OrtaDoğu içeriklerinin sorundan etkilenip etkilenmediğine dair bilgi verilmedi.

CBC'ye konuşan Filistinli destekçiler, sosyal medya hesaplarındaki gönderilerinin yok olduğunu, Facebook'un, yaşanan son şiddetle ilgili içerikleri engellediğini iddia etmişti.

İsrail askerlerinin geçen ay sonunda Kudüs'te Şeyh Jerrah Mahallesi, Mescid-i Aksa ve sonrasında Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 67'si çocuk, 39'u kadın olmak üzere toplam 254 kişi ölmüş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş