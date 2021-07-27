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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Facebook’tan ‘dinler’ açılımı

Facebook’tan ‘dinler’ açılımı

ABD merkezli yayın organı New York Times'ta yayımlanan Facebook'un 'dinler açılımı'na dair haberini paylaşan Güneri Civaoğlu, konuya ilişkin ilginç ayrıntılar paylaştı

2 Saat Önce
2021-07-27 13:04:47
Facebook’tan ‘dinler’ açılımı

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Aylık 3 milyar dolayında aktif kullanıcısı olan Facebook, bu kez de “dini hizmetler sunmak üzere büyük dinlerin liderleriyle sözleşmeler” yapmaya başladı. Örneğin...

Kaliforniya'daki South Bay İslam Derneği'nden imam Tahir Anwar (Enver) “topluluğunun ramazan ayında Facebook Live (Facebook canlı) kullanarak rekor düzeyde bağış topladığını” açıkladı.

Yeni platform

Facebook ayinler yayınlayacak, din adamları yorumlar yapacak.

Hıristiyanların çeşitli mezhep kiliseleri de Facebook'la sözleşmeler imzaladı. Örneğin...

Presbiteryen” Kilisesi...

Evanjelik” Kilisesi... “Tanrı'nın Mahfilleri...” “Mesihteki Tanrı Kilisesi” ve bir dizi kilise...

Din adamları “daha fazla insanı ruhsal olarak etkilemek için bu platform yeni ve önemli bir fırsat” yorumunu yapıyorlar.

Facebook bir süredir “siyasi ve sosyal yaşam için hizmet sunduğu platformu inanç boyutunda da gerçekleştirmenin” hazırlığını sürdürüyordu.

Dünkü New York Times'ta bu anlatımlara yer verildi. Özellikle pandemi nedeniyle toplu ibadetlerin fiziki olarak kiliseler ve diğer dinlerin ibadethanelerinde yapılması -zaman zaman- engellenirken, sanal platformlarda cemaatlerin buluşması çözümlerden biri.

Facebook'ta “ahlaki ve felsefi sohbetlerin yapılacağı, şifa dualarının seslendirileceği, beyin fırtınalarının düzenleneceği” açıklandı.

Bütün Hıristiyan mezheplerin aynı platformlarda yer alması, Hz. İsa'nın “Bütün ulusları öğrencim yapın” çağrısını izah ediyor.

“Big TCH Richter ile din hizmetlerini buluşturmanın bu ilk adımları geleceğe de ışık tutacak.”

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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