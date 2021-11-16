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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Facebook, Suriye ve Pakistanlı hackerlara karşı önlem aldığını açıkladı

Facebook, Suriye ve Pakistanlı hackerlara karşı önlem aldığını açıkladı

İsmini 'Meta' olarak değiştiren ABD’li teknoloji şirketi Facebook, geçen aylarda Pakistan ve Suriye merkezli dört hacker grubuna karşı önlem aldığını açıkladı.

1 Saat Önce
2021-11-16 19:16:04
Facebook, Suriye ve Pakistanlı hackerlara karşı önlem aldığını açıkladı

Meta'nın Siber Casusluk Soruşturmaları Bölümü Başkanı Mike Dvilyanski ve Tehditle Mücadele Direktörü David Agranovich, imzasıyla yayınlanan açıklamada, Suriye ve Pakistan merkezli hacker gruplarının hesaplarının kapatıldığı, alan adlarının engellendiği, diğer şirketlere konuyla ilgili bilgilendirme yapıldığı ve hackerların hedef aldığı kişilere haber verildiği bildirildi.

Açıklamada, Suriye merkezli grupların Esed rejimi ile bağlantılı olduğu vurgulandı.

Bu gruplardan biri olan Suriye Elektronik Ordusu'nun, Suriye Hava Kuvvetleri İstihbaratı ile bağlantılı olduğu ve sivil toplumu, gazetecileri, insani yardım kuruluşlarını ve rejim karşıtı güçleri hedef aldığı tespit edildi.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile bağlantılı kişileri hedef alan APT-C-37 adıyla tanınan ikinci grubun, Suriye Hava Kuvvetleri İstihbaratı içinden ayrı bir grupla ilişkisi olduğu değerlendirildi.

Meta tarafından Esed rejiminden isimlerle bağlantısı saptanan, ismi bildirilmeyen üçüncü bir grubun ise azınlıkları, aktivistleri, muhalefeti, "Kürt gazetecileri", YPG üyelerini ve Beyaz Baretliler olarak bilinen gönüllülerden oluşan Suriye Sivil Savunması grubunu hedef aldığı ifade edildi.

Pakistan merkezli SideCopy adlı grubun Kabil'deki önceki Afganistan yönetimi ve ordusunu hedef aldığını açıklayan şirket, bu grubun hedeflere, karşı cinsten bir kişi gibi yaklaşarak kötü niyetli yazılım linklerine tıklamaya sevk ettiğini de belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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