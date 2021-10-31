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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Facebook ile birlikte, bir efsane marka daha tarih oluyor

Facebook ile birlikte, bir efsane marka daha tarih oluyor

Facebook'un adını Meta olarak değiştirmesi ile birlikte, bir efsane marka daha tarih olmaya hazırlanıyor!

4 Saat Önce
2021-10-31 11:28:03
Facebook ile birlikte, bir efsane marka daha tarih oluyor

Facebook, sanal gerçeklik odaklı Connect konferansı sırasında adını Meta olarak değiştirdiğini duyurmuştu. Yeni kurumsal isme geçiş başlarken, şirket Facebook'un sanal gerçekliğe geçişini başlatan Oculus markasını da bırakma kararı aldı.

Şirketin bir sonraki CTO'su Andrew Bosworth'un bir Facebook gönderisine göre, Oculus Quest VR başlığı ve Oculus uygulaması da dahil olmak üzere Oculus markası, 2022'nin başlarında Meta Quest ve Meta Quest uygulaması olarak yeniden adlandırılacak. Diğer Oculus adları da değiştirilecek. Oculus Home, Horizon Home olacak, Oculus Venues, Horizon Venues olacak, Oculus Profili de Horizon Profili olarak isim değiştirecek.

Bosworth gönderide, "Hepimizin Oculus markasına güçlü bir bağlılığı var ve bu bizim çok zor bir karardı" dedi ve ekledi: "İsmi emekliye ayırıyoruz, ancak Oculus vizyonu Meta ismi ile yaşamaya devam edecek."

Facebook, 2014 yılında Oculus'u 2 milyar dolara satın almıştı. Sanal teknoloji şirketi, bir Kickstarter kampanyasıyla finanse edilen ilk VR başlığı olan Rift ile büyük bir sıçrama yapmıştı.

Meta, sosyal medya platformunun kendisi, Instagram, WhatsApp ve tüm sanal ve artırılmış gerçeklik bileşenleri de dahil olmak üzere Facebook'un tüm varlıklarını denetleyecek yeni ana şirket. Şirket, sosyalleşme, çalışma ve oyun oynama için sanal bir dünya olacak kendi Metaverse'ini geliştirmeyi planlıyor.

Kaynak: chip.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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