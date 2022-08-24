Facebook hacklendi mi?

Dünyanın dört bir yanındaki Facebook kullanıcıları ana sayfa akışında yaşanan hatadan sonra sayfalarında kaos oluştuğunu söylüyor.

Sitenin mimarisiyle ilgili bariz bir sorun, kullanıcıların arkadaşlarından ve takip ettikleri sayfalardan gelen olağan güncellemeler yerine tuhaf bir dizi gönderi görmesine neden oldu.

Kullanıcılar, aile ve arkadaşlarının gönderileri yerine ünlülerin sayfalarına bırakılan yabancıların yorumlarına maruz kalıyor.

Sorunlar, birçok kullanıcının Facebook'un kendi hesaplarının veya bir bütün olarak şirketin saldırıya uğradığını düşünmesine neden oldu.

Ancak sorunların şirket dışından birinin işi olduğuna veya kötü bir şekilde üretilmiş bir güncelleme olduğuna dair hiçbir belirti yok.

Down Detector, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcıların sorunları bildirdiği binlerce sorun raporu gösterdi.

Kaynak: Independent, TRTHaber