Facebook 'çoklu profil' özelliğini test ediyor

Sosyal medya platformu Facebook, kullanıcıların, tek hesaba bağlı 5 kadar profil oluşturabilmesi özelliğini test ediyor.

Facebook'ta tek bir kullanıcının 5'e kadar profil oluşturabilmesi özelliğinin test edildiği duyuruldu. Meta'dan yapılan açıklamada, kuruluşundan bu yana süregelen 'gerçek isim kullanımı' politikasında büyük bir değişikliğe gidilerek sosyal paylaşım platformu Facebook'taki kullanıcılara 5 farklı profil açabilme imkanının test edildiği belirtildi.

Test edilen yeni özelliğe göre, Facebook üyelerinin farklı kullanıcı gruplarıyla etkileşime geçebilmesi için, ana hesaba bağlı en fazla 5 profile sahip olmasına olanak sağlanacak.

Söz konusu değişikliğin insanlara aile üyeleri veya arkadaşlar gibi çeşitli gruptaki çevrelerine farklı içerikler paylaşarak, Facebook'taki deneyimlerini ilgi alanlarına ve ilişki bağlarına göre uyarlayabilme imkanını tanıyacağı vurgulandı.

Profiller yarı anonim hale gelebilecek

Farklı profillerin bağlı olacağı ana hesabın, kişinin gerçek ismiyle açılmış olması gerekecek ancak profil isimlerinde böyle bir zorunluluk aranmayacak. Böylelikle değişiklik, üyelerin, profillerini yarı-anonim hale getirmelerine imkan vermiş olacak.

Bir Meta sözcüsü, şirketin yeni uygulamayı belirli ülkelerde test ettiğini söylerken, hangi ülkelerde uygulandığını belirtmedi.