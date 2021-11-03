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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Facebook, çok fazla tartışılan özelliğini tamamen kapatacağını duyurdu

Facebook, çok fazla tartışılan özelliğini tamamen kapatacağını duyurdu

Facebook, platforma olan güveni artırmak için yüz tanıma sistemini tamamen kapatacağını açıkladı!

2 Saat Önce
2021-11-03 15:54:15
Facebook, çok fazla tartışılan özelliğini tamamen kapatacağını duyurdu

Facebook'un marka adını Meta olarak değiştirdiğini açıklamasının üzerinden henüz bir hafta bile geçmedi. Ama şirketten gelen sürpriz haberler devam ediyor. Şimdi de, "artan toplumsal kaygılar" ve artan incelemeler nedeniyle Facebook'taki yüz tanıma özelliğinin kapatılacağı duyuruldu. Yüz tanıma sistemini seçenler artık videolarda ve fotoğraflarda tanınmayacak ve bir milyardan fazla kişinin kişisel yüz tanıma şablonları silinecek.,

Bu gelişme ayrıca görme engelli kişiler için resim açıklamaları oluşturan Otomatik Alternatif Metin özelliğinin artık fotoğraflarda tanıdığı kişilerin adlarını içermeyeceği anlamına da geliyor.

Facebook bundan sonra birileri sizi sosyal medyada içinde sizin de olduğunuz bir video veya fotoğraf paylaştığında, buna dair bir uyarı da göndermeyecek. Fotoğraflarda işaretlenecek kişi önerileri de artık yer almayacak.

Uyarı sisteminin kapatılması, kendisinden izinsiz fotoğrafları veya videoları paylaşılan kişilerin bunu fark edip kaldırılması için şikayet etme imkanını da ortadan kaldırıyor. Bu, kişisel veri güvenliği açısından bir sorun teşkil edebilir.

Facebook, ilgili değişikliğin birkaç hafta içinde etkin olacağını duyurdu.

Kaynak: chip.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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