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Facebook'a yüz tanımlama uygulaması nedeniyle dava açıldı
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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Facebook'a yüz tanımlama uygulaması nedeniyle dava açıldı

Facebook'a yüz tanımlama uygulaması nedeniyle dava açıldı

ABD'de Texas Başsavcılığınca Facebook'a yüz tanımlama uygulamasının mahremiyet ve kişisel biyometrik verilerin gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle dava açıldı.

31 Dakika Önce
2022-02-14 22:17:42
Facebook'a yüz tanımlama uygulaması nedeniyle dava açıldı

Texas Başsavcılığı Ken Paxton, yaptığı açıklamada, sosyal medya devlerinden Facebook'u, 2010'dan geçen yılın sonuna kadar yüz tanımlama uygulaması ile kullanıcıların biyometrik verilerine erişerek, kişisel verilerin korunması yasasını ihlal etmekle suçladı.

Facebook'un Texaslıların kişisel verilerini kendi kurumsal karı için gizlice topladığını iddia eden Paxton, sosyal medya devine eyalet yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı.

Facebook, 2015'te ise Illinois eyaletinde yine yüz tanımlama uygulaması ile kişisel verilerin korunması yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davada 650 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti. AA .

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