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Facebook'a yeni podcast özelliği
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Facebook'a yeni podcast özelliği

Facebook, popülaritesi son dönemlerde artan podcastler için yeni bir özellik geliştirdi. Kullanıcılar, Facebook profillerine doğrudan podcastlerini ekleyebiliyor ve aynı zamanda podcast yayınlarını doğrudan Facebook üzerinden takip edebilecek.

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Google News - Timeturk
17.06.2021 09:49:33
Facebook'a yeni podcast özelliği

Facebook, popülaritesi son dönemlerde artan podcastler için yeni bir özellik geliştirdi. Kullanıcılar, Facebook profillerine doğrudan podcastlerini ekleyebiliyor ve aynı zamanda podcast yayınlarını doğrudan Facebook üzerinden takip edebilecek; diledikleri podcastleri arkadaşları ile paylaşabiliyor.

Yeni podcast özelliği, podcast yayını yapan yayıncılara gönderilen mail ile kesinlik kazandı. Söz konusu maile göre yayıncılar podcastlerinin RSS feedlerini bir kez Facebook ile bağladıktan sonra tüm yeni yayınlar otomatik olarak platforma yüklenecek. Böylece yayıncıların takipçileri, en güncel yayınları düzenli olarak Facebook üzerinden de takip edebilecek. Yayıncılar diledikleri zaman podcastlerini platformdan kaldırabilecek. Podcastlerin Facebook üzerinden paylaşılması da mümkün olacak.

Podcast özelliği ile birlikte gelen bir diğer yenilik ise yayınları takip eden kişilerin podcastten diledikleri bölümlerle 1 dakikadan kısa klipler oluşturabilmesi. Ancak bu özellik, yayıncıların aktif etmesi durumda kullanılabilir olacak.

Facebook podcast özelliğini ilk etapta seçilen bazı yayıncılara özel olarak kullanıma sunacak. Özellik, 22 Haziran'dan itibaren kullanılabilir durumda olacak. Kısa bir test sürecinden sonra özelliğin tüm kullanıcıların beğenisine sunulacağı düşünülüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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