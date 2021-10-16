F16’lara yerli beyin, F35’te yeni oyun ve milli savaş uçağı

Gazeteci Abdullah Karakuş, milli savaş uçağı üretiminde son gelişmeleri paylaştı. Karakuş, F35 ve F16 ile ilgili olarak da son bilgileri yazdı

Karakuş'un “Milli savaş uçağının ilk parçaları üretildi” başlıklı yazısı:

Savaş uçağı tartışmaları tekrar gündemde. ABD, F35'leri Türkiye'ye vermemeye kararlı. Türkiye'de F35'lerin parası yerine F16 alımı ile ilgili ABD'ye bir teklif iletti.

Türkiye'nin önceliği F35. Her yol deneniyor ama zor gibi. ABD yönetiminin F16 teklifine sıcak baktığı belirtiliyor ama kongreden böyle bir kararın çıkmasının zor olduğu dile getiriliyor. F35 5. nesil savaş uçağı. Türkiye'nin yapmaya başladığı milli savaş uçağımız olan MMU da 5. nesil uçak olacak. Uçak tartışmaları yaşanırken yerli uçağımızdaki son durumu sordum.

Yerli savaş uçağımızın parçaları üretilmeye başlanmış. İmalattan ilk parçalar gelmiş. Dış görünümü üç aşağı beş yukarı belirlenmiş. Şimdi uçağın daha hafif olması üzerinde çalışılıyormuş. İlk etapta tek pilotlu olacak. 3000 mühendisin çalıştığı ve 2023'te hangardan çıkacak MMU için TUSAŞ'ta özel mühendislik kompleksi yapılmıştı.

Kompleksi TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ile gezmiştim. 63 bin metrekare kapalı alanı olan komplekste 3 bin mühendis çalışacak. Kütüphaneden spor salonlarına yeşil alandan kafelere kadar mühendislerin günlük her ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlanan komplekste yoğun çalışmalar başlamış.

MMU'nun ilk uçuşu 2026 olarak planlanıyor. Uçağın seri üretimi ise 2029. Milli savaş uçağımız 2030 yılından itibaren kademeli olarak devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alacak. Böylece Türkiye ABD, Rusya ve Çin'den sonra 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek alt yapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında yer alacak.

F16'lara yerli beyin

Türkiye 7 bin uçuş saatine ulaşan F16'ların modernizasyonunu bir süredir TUSAŞ aracılığıyla yapıyor. Böylece F16'ların 8 bin saat olan uçuş ömrü 4 bin saat artırarak 12 bin saate yükseltiliyor. Bir de Türkiye F16'ları bağımlılıktan kurtaracak Özgür Projesi'ni hayata geçirmişti. Yani F16'lara yerli beyin takılacak. Yerli beyin bir uçakta da faaliyet geçmiş, deneme aşamasında. Savunma sanayinde yerlileşme her geçen gün artıyor.

SU35'i kim istemedi?

Türkiye, F35 tartışmaları çıkınca SU35 alımı için Rusya ile görüşmeler yapmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Rus savaş uçakları olan SU35 ve SU57'yi Rusya'da incelemişti.

Sonra Rus heyet Türkiye'ye gelerek görüşmeler yapmıştı. SU57 seri üretime geçmediği için ilk etapta 32 tane SU35 alımı planlanmıştı. Ama SU35 alımını da F35 ayarında olmadığı için Hava Kuvvetleri Komutanlığı istememiş. Bu alımda askıya alınmış.

F35'te yeni oyun

Türkiye F35 projesine alıcı değil ortak üretici olarak girdi. 9 ülke ortak üretici idi. Diğer 8 ülke F35'te Türkiye'yi ortaklıktan çıkaramıyormuş. Türkiye hep bu tezi savundu. Ama bu ülkeler Türkiye için yeni bir oyun devreye sokmuş. Türkiye'yi ortaklıktan çıkarmak yerine projeden kendileri ayrılıp Türkiye'yi anlaşmada yalnız bırakma yöntemi uygulanacakmış. Yani oyun içinde oyun.

MMU'nun üstün hava hakimiyeti

5. nesil olan milli savaş uçağının hava hakimiyetinin nasıl olacağını yetkililere sordum. Aldığım yanıtlar şöyle:

Yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü

Yüksek, süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve tam vuruş. Yeni silahlarla artırılmış havadan havaya muharebe menzili...

Milliyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.