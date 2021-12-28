F klavye modeli nedir? F klavye modelinin M klavye modelinden farkı nedir? F klavye modelinin işlevsel olarak özellikleri nelerdir? F klavye modelinin tasarımsal özellikleri nedir? İşte tüm detayları ile F klavye modeli…

F klavye modeli nedir? F klavye modelinin M klavye modelinden farkı nedir? F klavye modelinin işlevsel olarak özellikleri nelerdir? F klavye modelinin tasarımsal özellikleri nedir? İşte tüm detayları ile F klavye modeli…

F klavye nedir?

F klavye modeli, esas olarak 1981–1985 yılları arasında üretilen ve 1994'e kadar IBM ve daha sonra Lexmark tarafından azaltılmış hacimde tekrardan piyasaya sürülen bir dizi bilgisayar klavyesi konumundaydı. Mekanik anahtar tasarımı, baskılı devre kartı yerine bir zar kullanan daha sonraki M klavye modeline benzer şekilde kapasitif bir baskılı devre kartı üzerinde bükülen bir yaydan oluşmaktaydı.

F klavye modeli ilk olarak IBM System/23 Datamaster'ın dahil olduğu bilgisayarla ortaya çıktı. 1981'de bazı klavye etiketi farklılıklarıyla birlikte IBM Kişisel Bilgisayarının bir parçası olarak bilinmekteydi ve daha sonra AT protokolü ve bazı düzen revizyonlarıyla yeniden yapılandırıldığı IBM Kişisel Bilgisayar/AT ile tekrar üretilmiştir.

M klavye modelinin piyasaya sürülmesinden sonra, F klavye modelinin üretim hızlandı ve sonunda mevcut kurulumlar için yedek birimlerle sınırlı kaldı.

Kapasitif tasarımın, M klavye modelinde kullanılan daha sonraki membran tasarımından daha üstün olduğu kabul edilmektedir. Yaklaşık 600 mN'lik daha hafif bir çalıştırma kuvvetine, daha net bir his ve daha yüksek sesli geri bildirime sahiptir ve daha sağlamdır. Ayrıca, 100 milyonun üzerinde tuşa basmadan daha yüksek bir MTBF'ye ve tam n-tuş geçişine sahiptir. Bu avantajlar, üretim maliyetlerini düşürmek için M klavye modeline de feda edilmiştir.

M klavye modeli birçok kişi tarafından kullanılmaya başlansa da, F klavye modeli de modern sistemlerin vazgeçilmez bir modeli halindedir. Fakat düşük üretim hacmi ve modern standartlara uyum noktasında meydana gelen problemler ile sınırlı bir düzene sahip olması çok da fazla kişi tarafından kullanılmamasına neden olmaktadır.

2016'dan beri, F modeli mekanizmasının tamamen IBM'den bağımsız olarak yeniden üretilmesi ile satılık klavyeler geliştirmeye yönelik bir proje yürütülmektedir.

F klavye'nin tasarımı

F klavye modelinin anahtarlı tasarımı, IBM'in enkaz nedeniyle arızalanmaya meyilli olan ve üretimi ile bakımı daha karmaşık olan önceki kiriş-yay mekanizmasından daha dayanıklıdır. Yay tertibatı, plastik yay kovanlarının bulunduğu yerde kesik deliklere sahip bir üst metal plakadan oluşmaktadır. Bu sistem alt metal levha ile mevcut tertibatı bir arada tutar ve temas levhasını bir köpük ara parçası ile sıkıştırır. Önceki F klavye modellerinde, iç aksam sökülmeden boşluk çubukları çıkarılamaz; bu ayrıca, özellikle boşluk çubuğundan biraz farklı bir his tepkisine neden olmaktaydı.

F klavyelerdeki üst metal plakalar korozyona meyillidir ve iç köpük de zamanla çürüyebilir, bu da genellikle daha fazla korozyonu önlemek için temizlik ve kaplama gerektirir. Daha fazla perçin eritilmesini veya cıvatalarla modifiye edilmesini gerektiren eritilmiş perçinler kullanan M klavye modelinin aksine, tüm F klavye modelleri iç tertibatları metal tırnaklarla bir arada tutulur.

F model klavyenin karakteristik bir özelliği, kaba bir doku oluşturmak için krem ​​boya ile boyanmış plastik bir üst kabuğa sahip olmasıdır. Daha sonraki M klavye modellerinde de, bu dokuyu elde etmek için boya yerine enjeksiyon plastiği kullanılmıştır. F klavye modelinde kullanılan plastik oldukça kırılgandır ve kılcal çatlaklara eğilimlidir ve boya aşırı kullanımdan dolayı aşınabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.