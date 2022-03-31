Evrenin olumuşunu aydınlatacak çok önemli bir yıldız keşfedildi

Hubble Uzay Teleskobu, uzayda bulunan bir gökadayı büyüteç olarak kullanarak en eski yıldızı tespit etti. Yapılan keşfin evrenin şifreleri hakkında birçok fikir vereceği bildirildi. Keşfedilen yıldıza “Earendel” adı verildi.

Gökbilimciler çok önnemli bir keşfe daha imza attılar.

Hubble Uzay Teleskobu'nu kullanan NASA'lı gökbilimciler, çok uzakta bulunan bir galakside yıldız olduğunu tahmin ettikleri bir gök cismini gözlemledi. Gözlenen cismin şimdiye kadarki en uzak ve en ilkel yıldız olduğu ortaya çıktı.

Keşfi anlatan makalenin yazarlarından NASA çalışanı Jane Rigby, “Gördüğümüz açık ara en uzak bireysel yıldız. Bu, erken evrende bir yıldızın nasıl oluştuğunu incelemek için en iyi şansımız" ifadelerini kullandı.

“REKOR KIRILDI”

Hubble Uzay Teleskobu, yeni keşfi, resmi sosyal medya hesabından yaptığı “Rekor kırıldı” paylaşımıyla duyurdu.

Gökbilimciler keşfedilen yıldıza “Sabah yıldızı” anlamına gelen Anglo-Sakson kökenli “Earendel” adı verildi.

NASA'lı bilim insanları bu yıldız keşfinin evren oluşumu hakkında da birçok bilgi vereceğini söyledi.

Araştırma ekibi, Earendel'in iki yıldız değil de gerçekten tek bir yıldız olduğundan emin olmak için Hubble'dan sonra geliştirilen ve çok daha net görüntü elde edebilen James Webb Uzay Teleskobu'nu kullanacakları bilgisini paylaştı.

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor. .