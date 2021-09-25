Evinizdeki Wi-Fi ağını daha güvenli hale getirmenin 10 yolu

Ev internet sağlayıcısının sunacağı güvenlik önlemlerinin yanı sıra kullanıcının da kolayca alabileceği pek çok farklı ağ güvenlik tedbiri bulunuyor. Peki, Wi-Fi ağı nasıl daha güvenli hale gelebilir?

Günümüzde neredeyse her evde Wi-Fi kablosuz internet ağı bulunuyor. Kablosuz ağ sistemi sayesinde pek çok cihaz kolayca ve bağlantı kalitesi kaybolmadan internete bağlanabiliyor. Ancak pek çok kullanıcı konunun güvenlik noktasını unutabiliyor. Evlerde bulunan Wi-Fi kablosuz internet ağı da, başınıza gelebilecek siber saldırı gibi pek çok farklı rahatsız edici durumun karşısında bulunan ilk duvar.

Wi-Fi ağının güvenliğinin sağlanmasındaki en büyük görev internet servis sağlayıcısına düşüyor ancak kullanıcı olarak sizin de kolayca alabileceğiniz bazı önemli tedbirler var.

Wi-Fi kablosuz internet ağınızı ne kadar güçlendirirseniz olası siber saldırıların ve kimlik hırsızlıklarının önüne geçebilirsiniz.

İşte Wi-Fi ağını güvenli hale getirmenin 10 yolu...

1- WI-FI AĞ ADINIZI MUTLAKA DEĞİŞTİRİN

Wi-Fi ağı, internet servis sağlayıcısı tarafından ilk bağlandığı zaman varsayılan bir ada sahiptir. Ancak bu varsayılan ad kullanılan internet modemi hakkında detaylı bilgiler vermektedir ve bu da olası bir siber saldırı sırasında saldırganın işini kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle ağ adınızı değiştirmelisiniz.

Ağ adı değiştirirken dikkat etmeniz gereken diğer bir nokta ise kendi isminizi ağ adı olarak kullanmamaktır. Böyle bir durum yine olası kimlik hırsızlıkları sırasında saldırganın işini kolaylaştırabilir. Webtekno'da yer alan habere göre, içinde modeme, ağınıza ya da size dair herhangi bir bilgi bulundurmayan yeni bir ad seçmeniz tavsiye ediliyor.

2- GÜÇLÜ BİR WI-FI ŞİFRESİ BELİRLEYİN

Tıpkı ağ adı gibi ağ şifresi de internet servis sağlayıcısı tarafından ilk bağlandığı zaman varsayılan olarak gelir. Şifre uzun ve karmaşık görünse bile standart bir sistem üzerinden oluşturulduğu için tehlikeli olabilir. Bu nedenle kendinize en az 20 karakterden oluşan ve içinde harf, rakam ve farklı semboller bulunan güçlü bir şifre belirlemelisiniz.

3- AĞ ŞİFRELEMESİNİ ETKİNLEŞTİRİN

Wi-Fi kablosuz ağlarda aktif hale getirebilen WEP, WPA ve WPA2 gibi farklı şifreleme dilleri bulunmaktadır. Genel olarak bu şifreleme aktif bir şekilde gelir ancak bazı durumlarda şifreleme kaldırılmış olabilir. Wi-Fi ağ yöneticisi sayfanız üzerinden bu durumu kontrol edebilirsiniz ve dilediğiniz şifrelemeleri aktif hale getirebilirsiniz.

4- EVDE OLMADIĞINIZ ZAMAN WI-FI AĞINIZI KAPATIN

Evde olmadığınız zamanlarda modemizini kapatmak, cihazı aşırı gerilimden korur ve elektrikten tasarruf etmenizi sağlar. Tüm bunların yanı sıra evde kimse kullanmadığı zaman modeminizi kapatmak, Wi-Fi ağınız üzerinden gelebilecek olası siber saldırı ihtimallerini de en aza indirir.

Webtekno'da yer alan habere göre, evde, Wi-Fi ağına bağlıyken siber saldırıya maruz kaldığınız zaman bir şekilde durumu fark edebilirsiniz. Ancak evde olmadığınız sırada böyle bir saldırı olursa bu durumu fark edemezsiniz ve bir anda tüm cihazlarınızın ele geçirilmesi ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu nedenle her ihtimale karşı evde değilken modeminizi kapatın.

5- GÜÇLÜ BİR AĞ YÖNETİCİSİ ŞİFRESİ BELİRLEYİN

Wi-Fi kablosuz internet ağı üzerinden değişiklik yapmak için ağ yönetici sayfasına erişildiği zaman genel olarak ‘admin' ve ‘password' gibi varsayılan şifre ve kullanıcı adları kullanılarak giriş yapılır. Bunlar, ağ yöneticisi gibi ağınız üzerinden pek çok kritik işlemi yapabileceğiniz bir sistem için son derece zayıf giriş bilgilerdir.

Ağ yöneticisi sayfanızın ayarlar ekranı üzerinden giriş bilgilerinizi değiştirmelisiniz. Wi-Fi ağ adınız ve şifrenizden farklı giriş bilgileri belirlemeniz güvenlik açısından daha doğru olacaktır. Wi-Fi ağ şifreniz kadar olmasa da yine de güçlü bir şifre belirlemeniz tavsiye ediliyor. Ağ yöneticisi giriş bilgileriniz için internet servis sağlayıcınız ile iletişime geçebilirsiniz.

6- VARSAYILAN IP ADRESİNİZİ DEĞİŞTİRİN

İnternet servis sağlayıcınız, Wi-Fi kablosuz ağınızı bağladığı zaman size varsayılan bir IP adresi atar. Ancak varsayılan ve sabit bir IP adresi takip edilmenizi kolaylaştırır. Bu nedenle kendinize yeni bir IP adresi atayabilir ya da VPN gibi kendinizi biraz da olsa gizleyecek hizmetler kullanabilirsiniz.

7- DHCP İŞLEVİNİ DEVRE DIŞI BIRAKIN

Eğer Wi-Fi kablosuz internet ağınızda DHCP protokolü aktif durumda ise size dinamik IP adresi atayacaktır ancak bu durum bazı sorunlara neden olabilir. Bu nedenle DHCP protokolünü devre dışı bırakarak kendinize bir statik IP atayın ve ağ ayarlarınızı güçlü bir şekilde yeniden düzenleyin.

8- UZAKTAN ERİŞİMİ DEVRE DIŞI BIRAKIN

Pek çok Wi-Fi kablosuz internet ağ sistemi yalnızca bağlı cihazların erişimine izin verir ancak bazıları uzaktan erişime de imkan tanır ve bu durum her türlü siber saldırının önünü açar. Böyle bir durumun önüne geçmek için ağ yöneticiniz üzerinden uzaktan erişim ayarlarını bulabilir ve bu işlevi pasif hale getirebilirsiniz.

9- YÖNLENDİRİCİNİZİ GÜNCEL TUTUN

İnternet servis sağlayıcınız tarafından getirilen internet bağlantısını evinizdeki cihazlara yönlendiren modem, router, sinyal güçlendirici gibi farklı cihazların güncel durumda olması da Wi-Fi ağ güvenliğiniz için son derece kritik bir öneme sahiptir.

Her zaman güncel olan bir yönlendirici, yeni güvenlik önlemlerini de beraberinde getirecektir. Bu nedenle modem, router, sinyal güçlendirici gibi yönlendirici cihazların arayüzleri üzerinden otomatik güncelleme ayarını aktif hale getirebilir ya da düzenli aralıklarla güncelleme denetimi yapabilirsiniz.

10- WI-FI AĞINIZA BAĞLANAN CİHAZLARI KORUYUN

Evde bulunan Wi-Fi kablosuz internet ağına genel olarak bağlanan cihaz sayısı sınırlıdır ve bu nedenle cihazlar üzerinde kontrol sağlamak kolaydır. Ağınıza bağlanan cihazların kontrolü sırasında en önemli nokta güçlü bir korumadır.

Cihazlarınıza yükleyebileceğiniz, ağ güvenliğini de denetleyecek güçlü bir antivirüs yazılımı Wi-Fi ağ güvenliğiniz için de faydalı olacaktır. Çünkü cihaza bulaşmış bir virüs ya da kötü amaçlı yazılım varsa ağınıza ve oradan da ağa bağlanan diğer tüm cihazlara sıçrayabilir.

Wi-Fi kablosuz internet ağınızı daha güvenli hale getirmek için birkaç basit yöntemi uygulamanız yeterli olacaktır.

Kaynak: Webtekno

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.