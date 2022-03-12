Eren Bütüç: “Dijital Reklamcılık Çalışmaları Oldukça Önemli!”

Markalara imaj yaratma noktasında profesyonel çalışmalarda bulunan Eren Bütüç, dijital reklamcılık çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. “Doğru reklam yönetimi, markaların ön plana çıkmasını sağlayan en önemli faktörlerden bir tanesi. Markanın içeriğine ve hedef kitlenin özelliklerine uygun reklam stratejileri oluşturmak gerekmekte. Doğru reklamcılık çalışmaları, marka değerini arttığı için bu konuda profesyonel destek alınması bir hayli önemli.” sözleriyle reklamcılık çalışmalarında uzman desteğin ne denli önemli olduğunun altını çizdi

Doğru Reklam Yönetimi Markaların Ön Plana Çıkmasını Sağlar

Dijital reklam çalışmaları ve reklam yönetimi hakkında değerlendirmelerde bulunan eren Bütüç, konuyla ilgili değerlendirmelerini şu sözlerle sürdürdü: “Dijital reklam çalışmaları için markanın hedefleri belirlenmelidir. Bu, çalışmaların ilk basamağıdır ve belki de en önemlisidir. Bunun yanı sıra temel hedeflerle en iyi uyum sağlayan reklam yöntemlerinin kullanılması, bir diğer önemli adımdır. Reklamın içeriği, reklamda kullanılacak ögeler ve bunun gibi pek çok durum; başarılı reklam çalışmaları adına önemlidir. Doğru reklam yönetimi markaların ön plana çıkmasını sağlamaktadır.”

Hedef Kitleyi Tanımak, Doğru Reklam Stratejileri için Çok Önemli

Doğru reklam stratejileri adına hedef kitlenin tanınması gerektiğini ifade eden Eren Bütüç, “Hedef kitlenin ne istediğini biliyorsanız, hedef kitlenin ilgisini çeken reklam oluşturmanız mümkün. Bunun yanı sıra oluşturacağınız reklamların kaliteli ve profesyonel olması gerekiyor. Bu hususların tamamı düşünüldüğünde, hedef kitleyi tanıma başta olmak üzere pek çok hususun reklam çalışmalarında önemli bir yere sahip olduğunu ifade etmemiz olanaklı.” ifadelerinde bulundu.

Dijital Reklamcılık Çalışmalarında Farklı Yöntemler Mevcut

Markaların ön plana çıkmasını sağlayan ve dijital reklamcılıkta dikkat çeken birçok reklam yöntemini bulunduğunu ifade eden Eren Bütüç, bu yöntemler hakkında açıklamada bulundu: “Sosyal medya reklamları, son zamanlarda en fazla ilgi çeken reklam yöntemleri arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra banner reklamlar, influencer pazarlama, native reklamlar olmak üzere birçok yöntem bulunuyor. Her bir yöntemin farklı avantajları bulunduğu için markanın hedeflerine en uygun reklam türünün belirlenmesi gerekmekte. Bu konuda atılacak profesyonel adımlar, markanın en iyi şekilde tanıtılmasını sağlayacaktır. Ben de bugüne kadar pek çok önemli markayla çalışmalarda bulundum. Markaların hedeflerini analiz etmek başta olmak üzere her bir adımı profesyonel bir şekilde atmakta ve çalışmalarımı kurumsal temelde sürdürmekteyim.” .