Erdoğan'dan Fiber internet altyapısı ve 5G açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan 5G teknolojisi ve Fiber internet altyapısı hakkında ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'ye ne zaman 5G gelecek? Türkiye fiber hat uzunluğu ne kadardır? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında 5G teknolojisi ve Fiber internet altyapısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

e-Spor'un kurumsallaşması gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında yaptığı açıklamalarda e-Spor, fiber internet ve 5G altyapısı gibi konulara değindi. Gençlerin ilgisini yakından takip ettiklerini belirten Erdoğan, “Son 19 yılda diğer pek çok alanda olduğu gibi internet altyapısında da ciddi yatırımlar yaptık. e-Spor'un kurumsallaşması için gereken adımları atıyoruz.” dedi.

Fiber internet altyapısı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Ülkemizdeki fiber hat uzunluğunu 81 bin kilometreden 460 bin kilometreye çıkardık.” ifadelerini kullandı.

5G teknolojisi hakkında açıklamalarına devam eden Erdoğan, " Dijital hizmetlerde ülkemize çağ atlatacak 5G teknolojisini de en kısa sürede ülkemize kazandırmakta kararlıyız " dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.