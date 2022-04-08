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Erdoğan'a takdim edilen saati üreten liselilere sevindiren haber

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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Erdoğan'a takdim edilen saati üreten liselilere sevindiren haber

Erdoğan'a takdim edilen saati üreten liselilere sevindiren haber

Bursa'daki Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin, Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği taşıyan Mikromekanik Bölümünde okuyan öğrenciler 'istihdam garantisi' ile mezun oluyor.

3 Saat Önce
2022-04-08 22:44:58
Erdoğan'a takdim edilen saati üreten liselilere sevindiren haber

Kentte 1868'de açılan lisenin Makine ve Tasarım Teknolojisi Bölümünde 32 öğrenci eğitim görüyor. İlk öğrenci kabulüne 2019'da başlayan ve Milli Eğitim Bakanlığı ile Tüm Saatçi ve İşadamları Derneği (TÜSAD) iş birliğiyle atölyeleri donatılan bölümden mezun olan öğrenciler, TÜSAD ile yapılan protokol çerçevesinde saatçilik alanında istihdam edilecek.

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Öğrencilerin bir yıl süren proje sonunda ürettiği ilk saat de dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki iftarda, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edildi. Saatin 2071 yılına kadar garantisini meslek lisesi sağlayacak.

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Okul Müdürü Erkan Tokdil, AA muhabirine, öğrencilerin saatçilik üzerine eğitim aldığını belirterek, TÜSAD Başkanı Hayrettin Akpınar'a da katkılarından dolayı teşekkür etti.

Erdoğan'a hediye edilen saatin tasarımının okulda yapıldığını, bir yıldır süren projenin özellikle son bir haftasında öğretmen ve öğrencilerin büyük emek sarf ettiğini belirten Tokdil, "Dün de Bakanımız, Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ürettiği ilk saati Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a takdim etti." dedi.

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İstihdam garantisiyle mezun olan öğrencilerin, saatçilik dışında mikromekanik ile ilgili farklı alanlarda da istihdam edilebildiğini vurgulayan Tokdil, savunma sanayisi firmalarıyla da bu noktada görüşmeleri olduğunu kaydetti.

Savunma sanayi ve biyomedikal alanlarında da görev alabilecekler

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Bölüm öğretmenlerinden Özgür Ateş ise öğrencilerin talaşlı imalat, temel imalat, bilgisayar destekli üretim alanında dersler aldıklarını söyledi.

Öğrencilerin saat firmalarında onarım, bakım ve revizyon işlemleri yaptıklarını anlatan Ateş, "Mezun olan öğrenciler hava savunma sistemleri, biyomedikal sistemler ve saatçilik sektöründe istihdam edilecek." ifadesini kullandı.

Ateş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen saate ilişkin de şunları ifade etti:

"Öğrencilerimizle beraber bu saati tasarladık, daha sonra saatin teknik malzemelerini temin ettik. Tasarladığımız parçanın imalat resimlerini çıkardık. Bunları yönelik malzemelerle CNC tezgahlarda işledik. Atölyemizde saatin camı, kordonu gibi parçaları montajladık ve Cumhurbaşkanımıza hazır hale getirdik. Ortaya gayet güzel bir ürün çıktı, böyle bir projenin içinde olmaktan dolayı çok mutluyum. Cumhurbaşkanımıza gitmesinden dolayı da çok gururluyuz."

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12'nci sınıf öğrencilerinden Can Bolat, araştırmaları sonucu tercih ettiği bölümde okumaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Mezun olduktan sonra kendi saat servisini açmayı planladığını aktaran Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üretilen saat konusunda kasa ve cam seçiminde yer aldığını, okulu adına mutlu olduğunu belirtti.

Aynı sınıftan Talha Muhammet Şaşmaz ise saate olan merakı ve tamir işlerini sevmesinden dolayı bölümü seçtiğini kaydetti.

Şaşmaz, bakım ve onarım dersleri aldığını dile getirerek, "Üretimde yer aldığım için gururluyum. İleride kendi markamla saat üretimi yapmayı düşünüyorum." ifadesini kullandı. AA .

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