Epic Games sevindirmeye devam ediyor: 149 TL değerindeki iki oyunu ücretsiz dağıtıyor

Epic Games yine yeniden oyuncuların gönlünü kazanmaya devam ediyor. Şirket toplam değeri 149 TL olan 2 oyunu ücretsiz olarak erişime açtı. Epic Games'in ücretsiz verdiği oyunlar nedir Haziran 2021? Sonic Mania sistem gereksimleri nedir? Horizon Chase Turbo sistem gereksinimleri nedir? İşte detaylar...

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu. Epic Games bu hafta Horizon Chase Turbo ve Sonic Mania oyunlarını ücretsiz erişem açtı

İki oyunu da 1 Temmuz Pazartesi gününe kadar ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

HORİZON CHASE TURBO

Aquiris Game Studio tarafından geliştirilen ve tasarlanan Horizon Chase Turbo, 80 ve 90'ların Out Run, Lotus Turbo Challenge, Top Gear ve Rush gibi çeşitli araba yarış oyunlarından esinlenen bir oyun. Retro ve yarış içerikli bu keyifli oyun ise oldukça düşük sistem gereksinimlerine sahip. Horizon Chase Turbo'nun normal fiyatı 39 lira.

HORİZON CHASE TURBO SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 10

İşlemci: Core 2 Duo ya da eşdeğer 2 çekirdekli işlemci

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: DirectX 9.0c destekli ve 256MB belleğe sahip ekran kartı

DirectX Sürümü: Sürüm 9.0c

Depolama alanı: 400 MB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX 9.0c Uyumlu ses kartı

SONİC MANİA SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

SEGA'nın efsane serisi, Sonic Mania ile devam ediyor. Retro içerikli bu oyunu HD çözünürlükle oynamak da mümün. Öte yandan işbirliği modu bulunan Sonic Mina ile çok oyunculu oynayabilirsiniz. Sonic Mania'nın normal fiyatı 110 lira

Sonic Mania sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 10

İşlemci: Core 2 Duo

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: DirectX 9.0c uyumlu 256MB belleğe sahip ekran kartı

DirectX: Sürüm 9.0c

Depolama: 400 MB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX 9.0c uyumlu ses kartı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.