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Epic Games, iki yeni hizmeti ücretsiz olarak kullanıma sundu

Çevrimiçi oyun hizmeti sağlayıcısı Epic Games, kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak adına iki yeni hizmetini ücretsiz olarak sunduğunu açıkladı. Epic Games'e gelen yeni özellikler nelerdir? Epic Games hangi pyunları ücretsiz dağıttı? İşte detaylar...

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Google News - Timeturk
23.06.2021 11:39:23
Epic Games, iki yeni hizmeti ücretsiz olarak kullanıma sundu

Epic Games, son zamanlarda ücretsiz dağıttığı oyunlar ile birlikte adından sıkça bahsettiriyor. Bu zamana kadar birçok güncel oyunu ücretsiz olarak kullanıma sunan Epic Games, en yakın rakibi olan Steam'in hükümdarlığını yıkmak istiyor. Steam'de Epic Games'in yaptığı stratejileri görse de ücretsiz oyun dağıtma anlamında rakibi kadar bonkör davranmıyor. Epic Games daha öncesinde GTA IV, NBA 2K21, STAR WARS™ Battlefront™ II: Celebration Edition ve son olarak Control adlı oyunu ücretsiz olarak kullanıcılar ile paylaşmıştı. 

Oyunlardaki en büyük büyük sıkıntılardan birkaçı oyuniçi hile kullanımı ve kişiler arasındaki iletişim olarak gözüküyor. Tamda bu noktada Epic Games kullanıcılarından aldığı dönütler ile birlikte iki yeni hizmeti kullanıcıları ile buluşturacaklarıı açıkladı.Epic Games, oyun geliştiriciler için hile önleme ve sesli sohbet hizmetlerini duyurdu. Şirket geliştirmelerin ilerleyen günlerde de devam edeceğini aktardı.

Epic Games'ten hile önleme hizmeti

Oyun geliştiriciler için hile önleme ve sesli sohbet hizmetlerini duyuran Epic Games, sesli sohbet özelliğinin Fortnite kullanıcıları tarafından hali hazırda kullanabileceklerini aktardı. Epic Games tarafından duyurulan sesli sohbet hizmeti sayesinde, online olarak bir takım haline oynanan oyunlarda oyuncular arasında kolay iletişim kurulmuş olacak. 

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Yüksek teknolojili hizmet sağlayacağız

Ses verilerinin Epic Games sunucuları üzerinden geçeceğini belirten firma, yüksek teknolojili hizmet sağlayacaklarının altını çizdi.

Easy Anti-Cheat özelliğiyle ilgili açıklama yapan Epic Games, özellikle PC oyuncularının hile konusunda sorun yaşadığını belirtti. Hile önleme hizmetinin ücretsiz olarak sunulacağını belirten firma, hizmetin tüm oyun motorlarıyla uyumlu olduğunu açıkladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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