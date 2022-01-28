En Sağlam Ekran Koruyucular

Dubai Aksesuar; teknoloji dünyasında yer edinmiş bir marka olarak kullanıcı deneyimlerine ve kendi uzmanlarına dayanarak elimizden düşürmediğimiz telefonlarımızın istemesek de elimizden düşmesine bir çok kez engel olamıyoruzdur.

Biz de sizler için sektöründe öncü olan Dubai Aksesuar teknoloji uzmanlarından marka veya modeli farketmeksizin telefonunuzu en iyi şekilde muhafaza edecek Ekran Koruyucu hakkında bilgi ve önerilerde bulunacağız.



Ekran Koruyucu Kullanılmalı mı?

Ekran koruyucuların telefonunuzda oluşabilecek kaza ve benzeri durumlarda cihazınızın çizilmesine, kırılmasına ve oluşabilecek çatlaklara karşı büyük bir koruma sağlar. Tabi ki diğer önem arz eden husus ekran koruyucuların kalitesidir. Fiyat olarak farklılık sebepleri ürünün plastik, cam veya nano fiber malzemelerden üretiliyor olmasıdır. Kullanıcılar bunu pek önemsemese de oluşan üzücü durumlarda ekran maliyetlerini öğrendiklerinde durumun önemi daha açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

En İyiler Arasında Olan Seramik Ekran Koruyucu





Dubai Aksesuar, uzmanları tarafından önerilen Seramik ekran koruyucu modelleri uygun fiyatlı olmasının yanı sıra esnek olması, telefon ekranını orantılı şekilde sarması ve uzun ömürlü olmasıyla en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. Bir çok marka ve modeller için üretilen seramik ekran koruyucular cam olmadıklarından dolayı kavisli cihazlarda da çok rahatça kullanılabilen, telefonunuzun ekran renklerini bozmayan, parmak izi bırakmayarak kullanıcılarımızın gönül rahatlığıyla kullanabileceği ekran koruyucular arasında yer alır.

Darbe ve Çiziklere Dayanıklı FlixebleNano Ekran Koruyucular



NanoFlexible Ekran Koruyucular neden tercih edilmelidir sorusunu çok duymakla beraber cevabını da uzmanlarından dinledik, ultra ince yapıya sahip olmasına rağmen bir çok ekran koruyucudan daha kaliteli ve pahalı bir ürün olmasının sebebi nano teknolojisiyle güçlendirilmiş plastik ve likit cam ürünü olması onu bir çok ağır darbelere veya çiziklere karşı dayanıklı kılıyor. Orijinal marka ürünleri kullanıldığında bir çok videoda tanıtımını gördüğünüz anahtar çizikleri, bıçak kesmeleri ve üstünde bir sert bir cismi bile rahatlıkla kırabilirsiniz. Dokunmatik hassasiyetini bozmadığı kanıtlanmış bir ürün olan NanoFlexible ürünleri sertliği 9H olup telefonunuzun kenarlarından 2mm boşluk bırakarak gelebilecek hasarı en aza indirir.

Cam Ekran Koruyucular

Nispeten daha uygun ekran koruyucu modelleri arıyorsanız cam ekran koruyucular bu anlamda cihazınızı koruma görevini üstlenerek cihazınızın korumasız olmasından daha faydalı olacağına emin olabilirsiniz. Cam ekran koruyucu çeşitleri üretildiği malzemeye bağlı fiyatları da değişmekte tabi. Tam ekran koruyucular ve sadece ekranın baz alındığı cihazınızın ekran dışında kalan yerlerine ulaşmayan modelleri ile bir çoğumuzun kullandığı ürünler arasında bilinen bir modeldir. Erken kırılması ve çatlamasından şikayetçi olan kullanıcılar yine de telefonlarımızı ekran koruyucu olmadan kullanmanın ilerde bizlere daha maliyetli bir şekilde döneceğini bilmekteyiz. Cihazımızı ve cebimizi korumanın önemli olduğunun bilincinde olup cihazlarımızı ekran koruyucusuz kullanmamayı Dubai Aksesuar uzmanları ve kullanıcı deneyimlerini sizlerle paylaşmaktayız. Ekran değişikliği veya yeni telefon maliyeti yaşanmaması adına aldığınız ekran koruyucuların dayanıklılığına dikkat etmenizi önermekteyiz. Kaliteli ve güvenilir ekran koruyucuları arıyorsanız web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. .