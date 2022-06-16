En çok satan akıllı telefonlar belli oldu!

2022 yılının ilk çeyreğinde Avrupa'nın en çok satan akıllı telefon üreticisi belli oldu.

Geçtiğimiz yıl, şüphesiz ki akıllı telefon üreticileri için bir hayli zorlayıcı oldu. Bir yanda çip krizi ve hammadde tedarik problemleri, diğer taraftaysa pandeminin beraberinde getirdiği kısıtlamalar. Fakat problemleri fırsata çevirip yükselişe geçen markalar da mevcut. İşte Avrupa'da en çok satan akıllı telefon üreticisi…

Avrupa'da en çok satan akıllı telefon üreticisi – 2022 Q1

Samsung : yüzde 35

: yüzde 35 Apple : yüzde 25

: yüzde 25 Xiaomi : yüzde 14

: yüzde 14 Oppo : yüzde 6

: yüzde 6 Realme: yüzde 4

Açıklanan verilere göre Avrupa'da en çok satan akıllı telefon üreticisi Samsung oldu. Fakat geçtiğimiz yıla kıyasla pazar payında yüzde 2'lik bir daralma söz konusu. Hemen ardında ise yüzde 1 artış yaşayan Apple geliyor.

3. sıraya yerleşen Xiaomi'de ise oldukça büyük bir düşüş söz konusu. Zira geçtiğimiz yıl pazarın neredeyse yüzde 20'sine hakimdi. Şimdi ise ancak yüzde 14 seviyelerinde. Fakat Oppo ve Realme gibi rakiplerinden çok daha popüler olduğunu görüyoruz. Zira Oppo yüzde 6'lık pazar payını korurken, Realme yüzde 2'lik bir artış sağlayarak yüzde 4 seviyesine çıkmayı başarıyor. Peki dünyada en popüler modeller hangileri?

Dünya genelinde en çok satan akıllı telefon modelleri – Q1 2022

1 Apple iPhone 12

2 Apple iPhone 12 Pro Max

3 Apple iPhone 13

4 Apple iPhone 12 Pro

5 Apple iPhone 11

6 Samsung Galaxy A12

7 Xiaomi Redmi 9A

8 Apple iPhone SE 2020

9 Apple iPhone 13 Pro Max

10 Xiaomi Redmi 9

Listeye baktığımızda, Apple'ın gerçekten de Çin'deki satış başarısının rakamlara yansıdığını görüyoruz. Tabii bu durumda Huawei'nin pazardan yavaşça çekilişinin de etkisi var. Fakat en çok satan akıllı telefonlar listesi içerisinde ilk 10'a 7 cihazın adını yazdırmak, şirket için önemli bir başarı oldu.

Geçtiğimiz yılın satış verilerine baktığımızdaysa sıralamanın çok daha farklı olduğunu ve Samsung'un ilk 10 içerisine daha fazla akıllı telefon yerleştirdiğini görüyoruz. Aynı şekilde 2019 yılına ait verilerde de liderlik koltuğunda Apple oturuyor olsa bile Samsung ve Xiaomi pazarda daha fazla etkinlik gösteriyordu.

Geçtiğimiz yılın en çok satan akıllı telefonlar listesiyse şu şekilde:

Kaynak: shiftdelete.net

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