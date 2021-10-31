En çok değer kaybeden akıllı telefonlar belli oldu

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, en çok değer kaybeden akıllı telefonlar ve üreticileri belli oldu. İşte detaylar...

İngiltere kökenli elektronik perakende şirketi musicMaqpie tarafından hazırlanan bir rapor, teknolojik ürünlerin alındığı andan itibaren yıllar içerisinde fiyatlarında yaşanan değişimi gözler önüne serdi. Telefon üreticilerinin çıkartmış olduğu yeni modellerin ve önceki nesil cihazların fiyatlarında yapılan düzenlemelerin etkisiyle yaşanan bu durumun sonucunda, en çok değer kaybeden ve alıcısını zarara uğratan akıllı telefonlar listelendi.

İşte en çok değer kaybeden o markalar ve telefonları!

Pek çok kişinin şaşırtıcı bulmadığı bu tabloda en az değer kaybedenler, Apple‘ın akıllı telefonları oldu. Listenin 2. sırasındaysa şaşırtıcı bir şekilde Samsung bulunuyor. Çünkü bu şirket, geçtiğimiz yıllarda çok sayıda cihazı piyasaya çıkarttığı için, eskilerinde değer kaybı yaratmakla suçlanıyordu.

Paylaşılan rapora göre, ortalama bir İngiliz tüketici, akıllı telefonunu 16 ayda bir değiştiriyor. Bu değişim de genellikle eski telefonunun yüzde 50'si kadar bir maliyetle geliyor. Tabloya göre, Apple cihazları 1 yıllık süre içerisinde yüzde 41 oranında değer kaybı yaşarken 2. yılın sonunda bu değer yüzde 64‘e çıkıyor.

Samsung‘un akıllı telefonlarındaysa ilk yılın sonunda yüzde 64‘lük, ikinci yılın sonunda yüzde 77‘lük bir değer kaybı bizleri karşılıyor. İlginç bir şekilde OnePlus‘ın değerleri de Samsung‘a oldukça yakın. İlk yıl yüzde 69, ikinci yılın sonundaysa yüzde 78‘lik bir zarar söz konusu.

Google ve Huawei içinse 2. yılın sonunda durum hiç iç açıcı değil. Örneğin Mate 30 Pro ve P20 modelleri ilk yıl yüzde 87 ve yüzde 84‘lük bir değer kaybı yaşamış. Tabi bu durumun sebepleri arasında, Çinli şirketin ABD‘yle yaşamış olduğu sorunlar önemli bir etken olarak kabul ediliyor.

Açıklanan veriler ayrıca, kullanıcıların yüzde 33'ünün yeni bir telefon alırken eskisini satmak yerine saklamayı tercih ettiğini ve bu durumun daha çok yaşlı kişilerde görüldüğünü söylüyor. Özellik yüzde 10'luk bir kesimin, sahip oldukları modelin fiyatının zamanla artacağı düşüncesiyle saklamayı tercih ettiği öne sürülüyor.

Kaynak: shiftdelete.net

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.