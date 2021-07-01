Elon Musk yeni roketini fırlatacağı tarihi açıkladı: Temmuz ayını işaret etti

SpaceX CEO'su Elon Musk yeni roketi Starship'in uzay boşluğu ile buluşacağı tarihi açıkladı. Elon Musk yeni roketini ne zaman fırlatacak? Elon Musk'ın yeni roketinin ismi nedir? İşte detaylar...

Elon Musk, SpaceX'in Mars roketi Starship için “agresif” bir fırlatma programı hedeflediğini duyurdu. Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2021'de uzaktan bir video bağlantısı aracılığıyla konuşan iş insanı önemli açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz ay ilk başarılı yüksek irtifa uçuş testini tamamlamasından bu yana yeni nesil uzay gemisinin en son durumunu açıkladı. İlk yörünge uçuş testinin potansiyel olarak bu ay gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini söyledi.

"İşler iyi gidiyor"

SpaceX patronu lansmanın ayrıntılarını aktardı. 90 dakikalık yörünge uçuşu, SpaceX'in Teksas'taki Starbase tesisinden bir Starship roketini bir Hawai adasının hemen kıyısındaki iniş platformuna götürecek. Resmi belgeler test için 20 Haziran ile 20 Aralık arasını gösterdi.

Musk MWC 2021'de, “Önümüzdeki birkaç ay içinde ilk yörüngesel fırlatma girişimimizi yapmayı umuyoruz. Yörünge fırlatma alanı önümüzdeki ay içinde hazır olacak.” dedi. Musk'ın konuşmada bahsettiği güçlendirici, uzay gemisi ve fırlatma sahasının tamamı şu anda Teksas Boca Chica‘daki SpaceX sahasında yapım aşamasında.

Musk, içeride ve dışarıda sorunlar yaşanacağının altını çizdi. Twitter'daki açıklamada, “Bununla birlikte, Temmuz ayında bir yörünge güçlendiricisine bir yörünge gemisi yerleştirebileceğimizi düşünüyorum.” dedi. Dış sorunlar, Federal Havacılık Otoritesi‘nden (FAA) alınan gerekli onaylardan, Starship fırlatma kompleksindeki ve Hawaii iniş bölgesindeki olumsuz hava koşullarına kadar çeşitlilik gösteriyor.

Yakın zamana kadar hem Musk hem de SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell, Starship için ilk uzay yolculuğundan bahsediyorlardı. Ancak Starship'in uzun zamandır beklenen ilk yörünge görevini bu kadar yakında görmeyeceğimiz açık. SpaceX'in yakın tarihli bir Federal İletişim Komisyonu başvurusu, ilk yörünge uçuşu sırasında Starship'e Starlink terminalleri eklemek için izin istiyor. İzin başvurusunda talep edilen süre 1 Ağustos ile 1 Ekim arasını gösteriyor.

Yine de Ağustos'tan daha erken bir Starship fırlatma görevi görme ihtimalimiz var. SN20, Aloha eyaletine veya yakındaki sulara yapacağı yolculuk için hazırlanırken, SN16 henüz Boca Chica'da birleştiriliyor. Bu ayın başlarında ünlü CEO, SpaceX'in hipersonik uçuş testinde SN16 kullanabileceğini söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.