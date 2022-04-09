Elon Musk yeni projesini açıkladı

Tesla CEO’su Elon Musk, Teksas'taki 1,1 milyar dolarlık fabrikasının açılışında yaptığı konuşmada insan sürücüye ihtiyaç duymayan Robotaksi projesi için gaza basacağının söyledi.

Tesla'nın yeni hedefi, "fütüristik görünecek" ve tamamen kendi kendine gidecek bir taksiyi nihayet hayata geçirebilmek. Tesla CEO'su Elon Musk, bu hedefini Robotaksi adıyla açıklamış olsa da, henüz bir tarih vermiş değil.

50 yaşındaki milyarder, Tesla'nın yeni genel merkezine ev sahipliği yapan Teksas'taki 1,1 milyar dolarlık fabrikasının açılışında açıklamalarda bulundu. Musk, konuşmasını dinleyen kalabalığa bunun büyük bir proje olduğunu; sonuçta da ortaya tam kendi kendine sürüş özellikleri olan özel bir Robotaksi çıkacağını söyledi. Robotaksiler bir insan sürücüye ihtiyaç duymayacak ve tamamen otonom bir şekilde hareket edecek.

Musk, tam otonom sürüş ve bu özellikle donatılmış taksiler hedefini daha önce birkaç kez kaçırdı. İlk olarak 2019'da, insan sürücüsü olmayan taksilerin, 2020'de bazı ABD pazarlarında mevcut olacağını açıklamıştı. 2022 yılına geldiğimizde ise halen hedefe ulaşılabilmiş değil. Zira tam otonom sürüş sistemi de henüz son halini alamadı. Musk, Ocak ayında, bu yıl insanlardan daha güvenli olan tam kendi kendine sürüşü gerçekleştiremezlerse "şok olacağını" söylemişti.

Tesla, daha fazla özellik vaadi ile gelişmiş sürücü yardım sistemlerini 12.000 dolara satıyor. Yine de yazılımın araçları tam otonom hale getirmediğini ve sürücü denetimi gerektirdiğini eklemekten kurtulamıyor.

2020'nin sonlarında piyasaya sürülen beta sürümü, otomobillerin şehir sokaklarında daha iyi gezinmesini sağlamayı amaçlıyordu. Ocak ayına kadar, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 60.000 araca kuruldu.

Kaynak: chip.com.tr .