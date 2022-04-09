DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Benzine indirim geldi mi? 9 Nisan Motorin ve benzin indirim yapıldı mı? Mazota indirim var mı?
Küba'ya gemi ihracatının önü açıldı
Kültür Park'ta gençleştirme operasyonu
Aşırı sağcı Le Pen, Macron'a karşı anketlerde araya kapatıyor
Bekir Emre Haykır kimdir? Bekir Emre Haykır hangi görevlerde bulundu?
Ali Babacan 'Altılı Masa'da alınan kararı açıkladı
Ali Babacan'dan ''Mansur Yavaş'' açıklaması
Emekli ikramiyesinde 1500 TL sinyali
Covid-19 genelgesi yürürlükten kaldırıldı
Tuncay Özkan: Erbakan Hocam kara gün dostudur
Japonya'dan BM'nin aşı programına 500 milyon dolar destek
Elon Musk yeni projesini açıkladı
Çin’in China Daily gazetesi: Putin, ABD’nin tuzağına düştü
Erdoğan imzaladı: İşte görevden alma ve atama kararları!
Soma’da işçi servisi dereye yuvarlandı: Yaralılar var

İSTANBUL

19:44:00

İftar vakti

BURSA

19:42

05:00
19:42
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:27

04:46
19:27
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:10

04:30
19:10
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:53

04:12
18:53
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:41

04:08
18:41
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:44:00

İftar vakti

ANKARA

19:27

04:46
SAHUR
19:27
İFTAR

TIMETURK / TEKNOLOJİ / Elon Musk yeni projesini açıkladı

Elon Musk yeni projesini açıkladı

Tesla CEO’su Elon Musk, Teksas'taki 1,1 milyar dolarlık fabrikasının açılışında yaptığı konuşmada insan sürücüye ihtiyaç duymayan Robotaksi projesi için gaza basacağının söyledi.

2 Saat Önce
2022-04-09 08:39:49
Elon Musk yeni projesini açıkladı

Tesla'nın yeni hedefi, "fütüristik görünecek" ve tamamen kendi kendine gidecek bir taksiyi nihayet hayata geçirebilmek. Tesla CEO'su Elon Musk, bu hedefini Robotaksi adıyla açıklamış olsa da, henüz bir tarih vermiş değil.

50 yaşındaki milyarder, Tesla'nın yeni genel merkezine ev sahipliği yapan Teksas'taki 1,1 milyar dolarlık fabrikasının açılışında açıklamalarda bulundu. Musk, konuşmasını dinleyen kalabalığa bunun büyük bir proje olduğunu; sonuçta da ortaya tam kendi kendine sürüş özellikleri olan özel bir Robotaksi çıkacağını söyledi. Robotaksiler bir insan sürücüye ihtiyaç duymayacak ve tamamen otonom bir şekilde hareket edecek.

11

Musk, tam otonom sürüş ve bu özellikle donatılmış taksiler hedefini daha önce birkaç kez kaçırdı. İlk olarak 2019'da, insan sürücüsü olmayan taksilerin, 2020'de bazı ABD pazarlarında mevcut olacağını açıklamıştı. 2022 yılına geldiğimizde ise halen hedefe ulaşılabilmiş değil. Zira tam otonom sürüş sistemi de henüz son halini alamadı. Musk, Ocak ayında, bu yıl insanlardan daha güvenli olan tam kendi kendine sürüşü gerçekleştiremezlerse "şok olacağını" söylemişti.

Tesla, daha fazla özellik vaadi ile gelişmiş sürücü yardım sistemlerini 12.000 dolara satıyor. Yine de yazılımın araçları tam otonom hale getirmediğini ve sürücü denetimi gerektirdiğini eklemekten kurtulamıyor.

2020'nin sonlarında piyasaya sürülen beta sürümü, otomobillerin şehir sokaklarında daha iyi gezinmesini sağlamayı amaçlıyordu. Ocak ayına kadar, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 60.000 araca kuruldu.

Kaynak: chip.com.tr .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş