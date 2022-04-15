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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Elon Musk: “Twitter teklifimi kabul etmezse bir B planım var”

Elon Musk: “Twitter teklifimi kabul etmezse bir B planım var”

Twitter'ın tamamını satın almak isteyen Elon Musk, teklifi kabul edilmezse bir B planı olduğunu duyurdu. Bunun yanı sıra gelen haberler, Twitter'ın Musk'a karşı önlemler almayı düşündüğünü de gösterdi.

3 Saat Önce
2022-04-15 08:00:05
Elon Musk: “Twitter teklifimi kabul etmezse bir B planım var”

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, geçtiğimiz hafta sürpriz bir kararla popüler sosyal medya platformu Twitter'ın %9,2'lik kısmını yaklaşık üç milyar dolara satın almıştı. Bunun ardından da Musk'ın şirketin yönetim kuruluna gireceği aktarılmıştı. Ancak daha sonra gelen haberler bunun gerçekleşmeyeceğini göstermişti.

Bugün ise bu konuda daha da ilginç bir gelişme yaşandı. 50 yaşındaki Musk, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yaptığı bir başvuruyla Twitter'ı tamamen satın almak istediğini göstermişti. Bu belgede, SpaceX ve Tesla CEO'sunun Twitter'ı hisse başına 54,20 dolar ödeyerek toplamda 43,4 milyar dolara satın almak istediği de ortaya çıkmıştı. Şimdi ise bu konu hakkında bazı gelişmeler yaşandı.

Wall Street Journal'ın haberine göre Musk, bu belgenin yayımlanmasından birkaç saat sonra katıldığı bir TED konferansında Twitter ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ünlü iş insanı, daha önce yaptığı açıklamalarda olduğu gibi yine Twitter'ın ifade özgürlüğüne izin veren bir platform olması istediğini aktardı.

50 yaşındaki milyarder buna ek olarak açıklamalarında Twitter'ın tamamını satın almak için yeterli varlığının olduğunun da altını çizdi. Twitter'ın bu teklifi kabul etmemesi hâlinde bir ‘B' planının olduğu da Musk'ın açıklamalarında belirtildi. Ancak bu planın ne olduğu ile ilgili herhangi bir detay verilmedi. Ayrıca, gelen haberler Musk'ın artık Twitter'ın en büyük yatırımcısı olmadığını da gösterdi. Açıklamalara göre yatırım şirketi Vanguard Group, geçtiğimiz günlerde hisselerini artırarak Twitter'ın %10,3'üne sahip oldu ve Musk'ı zirveden indirdi.

Son olarak Wall Street Journal'ın haberinde Twitter'dan da Musk ile ilgili bir hamle gelebileceği aktarıldı. Gelen bilgilere göre Twitter, Elon Musk'ın şirketteki hissesini önemli ölçüde artırmasını önlemek için önlemler almayı düşünüyor. Bunların nasıl önlemler olacağı ile ilgili ise henüz bir detay bulunmuyor.

Kaynak: chip.com.

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