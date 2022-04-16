Elon Musk Twitter’da ne yapmak istiyor?

Elon Musk’ın Twitter hamlesi bir sürü başka hinoğlu hinliğin ötesinde asıl olarak, kripto paralarda yapmaya hazırlandığı yeni bir operasyonun ön hazırlığı olabilir. Üstelik Musk bu operasyonda tek başına da olmayabilir.

Tesla CEO'su Elon Musk sınırsız basılan fiat paralardan en çok kar etmiş iş adamlarından birisidir. Bayrak Şirketi Tesla, bazı çevreci hükümet destekleri hariç tutulursa operasyon hayatı boyunca hiç kar etmedi. Buna rağmen Fed trilyonlarca dolar basıp borsaya pompaladığı için Tesla hisseleri muazzam artış gösterdi. Ve kapitalizim de bir ilk yaşandı: Şirketi tek kuruş kar etmeyen bir girişimci, dünyanın en zengin insanı oldu! Adam Smith mezarında ters takla atmış olabilir.

Erkan Öz'ün 'tr.cryptonews.com'daki analiz haberine göre; Elon Musk mevcut durumun avantajlarindan faydalanmak konusunda idealist bir dahi mi yoksa fırsatçı namussuzun biri mi? Belki de aynı anda her ikisi! Dışarıdan bilemeyiz. Ancak bildiğimiz bir şey var: Musk değişen şartlara da anında uyum sağlayan bir kişi. Sınırsız paranın artık kırılgan bir yapıya dönüştüğünü anladığında, çağımızın en güçlü sınırlı parası Bitcoin'i, Tesla rezervlerine ekledi. Bunu yaparken dolar alternatifi olan diğer sınırlı varlıklar yani altın vb'ni de ileride rezerve ekleyebileceğini SEC'ye gönderdiği resmi belgelerde not düştü.

Bugünlerde Musk, Twitter'a kafayı takmış durumda.

Önceleri gizli gizli sonra da açıkça Twitter hisseleri satın alarak dünyanın en önemli sosyal medya platformlarından bir tanesinin en büyük bireysel hissedarı durumuna geldi. Dün ise hisse başına 54,2 $ teklifle tüm şirketi 43 milyar $'a satın almak istediğini duyurdu.

Musk Twitter'da ne yapmak istiyor?

Kendi ifadelerine bakarsanız Musk “ifade özgürlüğü” peşinde. Twitter'ın bu temel insan hakkından uzaklaştığını ve düzeltilmesi gerektiğini anlatıyor. Aslına bakarsanız bu görüşler pek de yanlış değil. Ne kadar zırvalarsa zırvalasın ABD'de Başkan olmuş, 10 milyonlarca kişinin oyunu almış bir kişi olan Donald Trump bile Twitter'dan atılabiliyor. Bundan çok daha az takipçiye ya da güce sahip kişilerin başına neler gelebileceğini siz düşünün. Hiçbir maddi destek olmadan Twitter gibi platformlarda anlamlı sayıda takipçiye ulaşmak yıllar süren bir uğraştır. Siz hem platforma içerik sağlıyorsunuz hem de platformun yöneticileri bir gün bir sözünüzü beğenmezlerse yıllarca süren emeğinizi anında çöpe atabiliyor.

Ama Elon Musk'ın tek amacı ya da asıl amacı sadece ‘ifade hürriyeti' mi? Şüphelerim var. Bir kere ifade özgürlüğü sadece Twitter'da mevcut olan bir sorun değil. Özellikle klasik medyada da büyük bir mesele. Elon Musk, neden başka sosyal medya platformları ya da başka gazete veya televizyonlarda değil de sadece Twitter'da ifade hürriyeti peşine düştü.

Bence unutulmaması gereken en önemli nokta şu: Twitter “kripto varlıklar” hakkında en çok paylaşım yapılan platform. Musk, Bitcoin yatırımı yaptıktan kısa süre sonra BTC'de topluluğun çok kuvvetli olduğunu ve tek başına Bitcoini kontrol edemeyeceğini gördü. Böylece Bitcoin yerine çok daha kolay manipüle edebileceği Dogecoin alanına yöneldi.

Musk'ın Twitter hamlesi bir sürü başka hinoğlu hinliğin ötesinde asıl olarak, kripto paralarda yapmaya hazırlandığı yeni bir operasyonun ön hazırlığı olabilir. Üstelik Musk bu operasyonda tek başına da olmayabilir.

Robinhood ABD'de özellikle gençleri mobil telefonlardan çok kolay ve ucuz bir şekilde finans piyasalarına bağlayan bir uygulama. Kriptopara ticareti de yapılabilen Robinhood'un CEO'su Vlad Tenev dün Twitter'da çok ilginç bir paylaşım yaptı. Tenev 2017'de kalmış bir kriptopara iç savaşını adeta yeniden canlandırmak istedi: “Blok Büyüklüğü Savaşı”. Ancak yine çok ilginç bir şekilde bu sefer blok büyüklüğü tartışmasını Bitcoin üzerinde değil, sıkı durun: “Dogecoin” üzerinde gündeme getirdi. Tenev paylaşımına ‘Doge gelecekte internetin ve halkların gerçekten parası olabilir mi?' Sorusu ile başlamıştı. Ve bilin bakalım Tenev'in Doge'de blokların büyümesi yönündeki görüşüne destek kimden geldi: Tabi ki Elon Musk! Ünlü işadamı Musk da yine aynı gün Twitter'da Tenev'in bilgiseli altında yaptığı bir paylaşımda “Kesinlikle, blok büyüklüğü ve blok zamanı internetin geri kalanı ile aynı hızda olmalı” dedi!

Yani Musk, Roger Ver ve Jihan Wu'nun 2017'de Bitcoin'de deneyip sonunda milyarlarca dolar zararla kaybettikleri blok büyüklüğü savaşını, Doge'de başlatmaya hazırlanıyor olabilir. Burada planın Doge üzerinden başlayıp tüm kriptovarlıkları etkileyecek yeni bir tür mücadeleye girişmek şeklinde hazırlanmış olması da muhtemel. Herhangi bir savaşa girmeden en önemli yapılacak işlerden bir tanesi de düşmanın olası haberleşme bağlantılarını kesmek ya da daha geniş ifadeyle kontrol altına almaktır.

Peki Musk, Twitter'ı ele geçirebilir mi? Bu gerçekleşse bile muhtemelen kolay olmayacaktır. Çünkü Twitter sadece Twitter değildir…

Aslında Elon Musk'ın idealist Twitter yaklaşımının çok daha kapsamlısını şirketin eski CEO'su Jack Dorsey gerçekleştirmeye çalışıyordu. Ancak hangi güçler devreye girdiyse Jack planlarını gerçekleştiremeden Twitter'dan ayrıldı. Dorsey gittiğinden bu yana şirket merkeziyetsiz bir blockchain tabanına geçme, Bitcoin ile çeşitli işlemler gerçekleştirme gibi vizyonlardan uzaklaştı. Bu konularda artık hiçbir açıklama gelmiyor. Belki de Dorsey kendi isteği dışında bazı zorlamalarla bu görevi bırakmak zorunda kaldı. Twitter'ın CIA başta olmak üzere ABD'de bazı ‘derin' mecralarca da kullanılan bir platform olduğunu kimse unutmasın. Özellikle de Musk'ın kendisi…

Kaynak: tr.cryptonews.com

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