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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Elon Musk, tweetleri paralı yapmaya hazırlanıyor

Elon Musk, tweetleri paralı yapmaya hazırlanıyor

Elon Musk'tan, Twitter’ı satın aldıktan sonra “potansiyelini artırmak için” yapmak istediği ilk şey belli oldu: Gömülü tweet’leri paralı hale getirmek...

3 Gün Önce
2022-05-03 08:20:50
Elon Musk, tweetleri paralı yapmaya hazırlanıyor

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, sosyal medya ağının potansiyelini "açacağını" açıkladı. Ancak şu ana kadar öne sürdüğü fikirleri biraz hayal kırıklığı yaratıyor. Peki ama Musk'ın planında neler var?

Bunlardan biri, gömülü tweet'leri paralı hale getirmek ve bu hiç de yenilikçi bir fikir gibi görünmüyor.

Musk bir konuşmasında, görünüşe göre Twitter'ın Meta gibi diğer sosyal medya devlerinden daha düşük olan brüt kar marjına dikkat çekerek, şirketin daha düşük maliyetli bir şekilde yönetilmesi gerektiğini belirtti. Maliyetleri düşürmek için Twitter yöneticilerinin ve yönetim kurulunun maaşlarını kesecek, ayrıca işten çıkarmalar da gündeme gelecek gibi görünüyor.

Söz konusu para kazanmak ve yeni özellikler geliştirmek olduğunda, Musk'ın Twitter'ı satın alması için kredi alacağı bankalara “önemli bilgiler içeren veya viral hale gelen tweet'lerden para kazanmanın yeni yollarını” geliştireceğini söylediği açıklandı. Musk, doğrulanmış Twitter hesaplarından tweet yerleştirmek veya alıntı yapmak için üçüncü taraf web sitelerinden ücret almayı düşünüyor.

Musk'ın Twitter'ı satın alma haberi Tesla için pek iyi sonuçlar yaratmadı. Tesla hisseleri yüzde 12,2 düştü ve şirket kendi piyasa sermayesinden 125 milyar dolar kaybetti. Twitter'ı satın aldıktan sonra özgür söylem amacı çerçevesinde Çin ile mücadele etmeye başlayabileceği, bunun da Tesla'nın Çin'deki üretimini baltalayabileceği konuşuluyor.

Kaynak:chip.com.tr

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