Elon Musk'tan Twitter'ı satın alma sürecinde bir ilk daha

Elon Musk, Twitter'ı alacağını açıkladığı günden bu yana ilk kez, Twitter çalışanları ile iletişime geçiyor.

Business Insider tarafından görülen ve Twitter CEO'su Parag Agrawal'ın çalışanlara yazdığı bir mektuba göre, Elon Musk bu Perşembe (16 Haziran) günü sanal bir Twitter toplantısına katılacak ve çalışanların sosyal ağın potansiyel satın alımına yönelik sorularını cevaplayacak. Musk, bu yılın başlarında 43 milyar dolarlık satın alma teklifini sunmasından bu yana ilk kez çalışanlara hitap edecek.

Chip.com. tr'nin haberine göre; Twitter çalışanları yarından itibaren sorular gönderebilecek ve şirketin pazarlama müdürü ve insan başkanı Leslie Berland bu görüşmenin moderatörlüğünü üstlenecek. Çalışanlar, satın alma duyurulduğundan beri işten çıkarmalar, hisse senedi hibeleri ve Musk'ın Donald Trump gibi kişilerin yasaklarını iptal edip etmeyeceği konusunda endişeliydi.

Agrawal'ın "son birkaç hafta içinde gündeme getirilen konuları ve soruları ele alacağız" yazısı ile onaylandığı üzere bu konuların ve daha fazlasının oturum sırasında Musk tarafından ele alınacağı bildiriliyor. Musk, spam botlarından kurtulmak ve kullanıcıların kimliğini doğrulamak gibi yapmak istediği değişikliklerin bir kısmını daha önce özetlemişti.

Musk'ın, Twitter'ın bot spam'ı ve sahte hesap verileri hakkında yeterli bilgiyi kendisine vermeyi reddederek anlaşmanın şartlarını ihlal ettiğini iddia etmesinden dolayı satın almanın durumu şimdilik belirsiz gibi gözüküyor. Öyle ki Musk'ın avukatı, Twitter'ın mevcut yönetimine bir tehdit mektubu bile göndermişti.