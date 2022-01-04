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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Elon Musk'tan tahmin: 'Mars’a ne zaman gidilecek?'

Elon Musk'tan tahmin: 'Mars’a ne zaman gidilecek?'

SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Mars'a insanlı görevlerin ne zaman başlayacağı yönündeki bir soruyu yanıtladı.

1 Saat Önce
2022-01-04 01:06:25
Elon Musk'tan tahmin: 'Mars’a ne zaman gidilecek?'

Cevap vermeden bir süre duraksayan Musk'a göre Kızıl Gezegen'e gitmek için en iyi ihtimalle beş yıl sonra mümkün olacak.

270 milyar doları aşkın servetiyle dünyanın en zengin insanı Elon Musk, servetinin çoğu Tesla hisselerinden geliyor. Musk'ın diğer şirketi ise SpaceX. Uzay'a roket gönderen Musk'ın en büyük hayallerinden biri Mars'a gitmek. Katıldığı bir podcast programında Musk, Mars'a yapılacak yolculukla ilgili cevaplarını paylaştı.

Halihazırda Mars'a gidecek bir roket geliştiren SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Kızıl Gezegen'e insanlığın ne zaman ayak basacağını da söyledi. Soruya tahmini bir yanıt veren Musk, en iyi ihtimalle 5, en kötü ihtimalle 10 yıl içerisinde insanların Mars'a keşif gezisi yapılacağını öne sürdü.

SpaceX'in geliştirdiği Starship (Yıldız Gemisi) roketi eğer biterse dünyanın en güçlü roketi olacak. Hem ABD hem Çin halihazırda Mars'a insansız uzay araçları indirdi. Bu araçlar Mars'ın yüzeyini tarıyor ve örnekler topluyor.

NTV

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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