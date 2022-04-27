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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Elon Musk'tan kafa karıştıran paylaşım

Elon Musk'tan kafa karıştıran paylaşım

Twitter'ı satın alacağını resmileştiren Elon Musk, bugün yaptığı paylaşımda Trump'ın Truth Social uygulamasının Twitter'ı ardında bıraktığını gösteren bir paylaşımda bulundu. Musk'ın bu paylaşımı, konuşma özgürlüğüne bir gönderme olarak yorumlandı.

33 Dakika Önce
2022-04-27 16:16:54
Elon Musk'tan kafa karıştıran paylaşım

Elon Musk, Twitter'ı ‘konuşma özgürlüğü' vaadiyle 44 milyar dolar karşılığında satın alırken, bu satın alma kamuoyunu ikiye bölmüştü.

Öte yandan bu satın alımın ardından ilginç bir gelişme de yaşandı. Donald Trump'ın sosyal medya platformlarından yasaklanması üzerine kurduğu Truth Social uygulaması, Twitter ve TikTok'u geçerek son dönemde en çok indirilen uygulamaya dönüştü.

Elon Musk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda App Store uygulama mağazasının en popüler ücretsiz uygulamalarını gösterdi. Listede Twitter ikinci sırada yer alırken, Donald Trump'ın Truth Social uygulaması birinci sırayı kapmıştı. Elon Musk'ın bu paylaşımıysa yine ‘konuşma özgürlüğü'ne vurgu olarak yorumlandı.

Truth Social'ın Twitter'ı geçmesi ne anlama geliyor?

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"Truth Social şu anda Apple Store'da Twitter ve TikTok'u geride bırakıyor."

Donald Trump, sosyal medyadaki paylaşımları ve özellikle Ocak 2021'deki Beyaz Saray baskını sonrasında sosyal medya platformlarından bir bir yasaklanmıştı. Bunun ardından Trump destekçisi kişilere de yasaklar gelirken, sosyal medya platformlarında ‘konuşma özgürlüğü' tartışması yepyeni bir boyuta ulaşmıştı.

Elon Musk'ın yaptığı paylaşım da konuşma özgürlüğünün sağlandığı öne sürülen Truth uygulamasının Twitter'dan daha popüler olduğunu gösteriyordu. Yani Musk, bir nevi insanların konuşma özgürlüğü olan yerlere talebin daha çok olduğunu da ima ediyordu.

Truth Social, günümüzde çoğunlukla aşırı sağ, düz dünya ve komplo teorileri paylaşımlarıyla dolu durumda.

Kaynak: webtekno.com

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