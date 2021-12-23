Elon Musk'tan ilginç çıkış: Beyne çip takmak, Metaverse'ten daha iyi

Verdiği bir röportajda Metaverse, web 3.0 ve Neuralink hakkında konuşan Elon Musk, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Musk'a göre Neuralink, uzun vadede metaverse ekosistemleri ile web 3.0'ün yerini alacak.

Yaptığı her açıklamayla gündeme bomba gibi düşmeyi başaran milyarder iş insanı Elon Musk, gündeme ilişkin bazı değerlendirmelerde bulundu. Metaverse ve web 3.0 gibi ekosistemleri pek de kalıcı bulmadığını söyleyen Musk, kendi projesi Neuralink'in metaverse ve web 3.0'ü geçeceğini söyledi. Elon Musk, bu öngörünün uzun vadede mutlaka gerçekleşeceğini düşünüyor.

The Babylon Bee'ye verdiği röportajda konuşan Elon Musk, kimsenin günler boyunca bir gözlük takıp sanal bir dünyada yaşamak istemeyeceğini düşündüğünü belirtti. Musk'a göre sanal bir dünya için fiziksel yaşamdan soyutlanmak, pek de akıl karı bir iş değil. Bir de itirafta bulunan Musk, metaverse ve web 3.0 gibi zaten tam olarak anlamadığını, ileride belki anlayabileceğini ancak şu an için bu teknolojileri pazarlamadan ibaret gördüğünü söyledi.

"Gözleri mahvetme garantili, surata yerleştirilmiş televizyon. Bu iyi mi?"

Musk'a göre metaverse denilen şey, gözleri mahvetme garantili, surata yerleştirilmiş bir televizyondan başka bir şey değil. "Bu gerçekten iyi bir şey mi?" diye soran Musk, özelleştirilmiş bir Neuralink çipinin ise bir insanı zaten sanal bir dünyaya sokabileceğini, bu yüzden de metaverse ve web 3.0 gibi şeylere ihtiyaç kalmayacağını belirtiyor. Peki Neuralink tam olarak ne oluyor? Gelin en basit haliyle bu teknolojiye yakından bakalım.

Elon Musk'ın Neuralink'i de hiç masum bir teknoloji değil

Neuralink, en basit tabiri ile beynimize yerleştirilen bir çip. Yüklenen yazılımlarla beyin ile bilgisayarlar arasında bir bağlantı kuran çip, bir insanı adeta robotlaştırıyor. Açık konuşmak gerekirse Neuralink'in de hiç masum bir teknoloji olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak Elon Musk'ın yaptığı kıyaslamada haklı olduğu bir detay var. Öyle ki Neuralink, insanları sanal bir dünyaya sokabilecek potansiyele sahip. Bu da metaverse ekosistemlerine duyulan ihtiyacı teknik olarak ortadan kaldırıyor. Ancak kaç insanın beynine bir çip taktırıp gün boyunca o kafada yaşamak isteyeceği de pek net değil...

Kaynak: webtekno.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.