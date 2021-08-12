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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Elon Musk’tan çip sektörüne eleştiri

Elon Musk’tan çip sektörüne eleştiri

Tesla CEO’su Elon Musk çip sektöründe yaşanan sıkıntılara dair eleştiride bulundu

2 Saat Önce
2021-08-12 17:21:29
Elon Musk’tan çip sektörüne eleştiri

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Tesla CEO'su Elon Musk Twitter'da Ark Investment Management CEO'su Cathie Wood'a yanıt vererek çip sektörüne yönelik eleştiride bulundu.

Musk “‘standart otomotiv çiplerinin tedariğinde büyük sıkıntıların olduğu bir dönemde faaliyet gösteriyoruz. Şimdiye kadar en problemli olanlar Renesas & Bosch oldu.” yorumunu yaptı.

Musk'ın Japon Renesas Electronics ve Alman Robert Bosch'a yönelik bu eleştireleri sektörde bir ilk değil. Ford Tokyo'da Renesans'a ait bir çip fabrikasının yanmasının bu yılki üretim planları için risk teşkil ettiğini duyurmuştu.

Ocak ayında bir yetkili Reuters'e yaptığı açıklamada Volkswagen'in, aralarında Bosch'un da olduğu tedarikçilerle görüşmelerde olduğunu bildirmişti.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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