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Elon Musk paylaştı: Yaşam süremiz içinde gerçek olacak

Tesla CEO'su ünlü milyarder Elon Musk, Starship roketiyle Mars’a yapılacak yolculuğun neye benzeyeceğine dair 5 dakikalık bir animasyon paylaştı.

2 Saat Önce
2022-02-16 15:15:21
Elon Musk paylaştı: Yaşam süremiz içinde gerçek olacak

Independent'ın haberine göre SpaceX'in CEO'su gelecek birkaç on yıl içinde Kızıl Gezegen'de kalıcı bir insan kolonisi kurmayı hedefliyor.

Mürettebatlı ilk görevlerin 2030'a kadar başlaması bekleniyor. Söz konusu video, Starship ve beraberindeki Super Heavy yardımcı roketinin yörüngede yakıt ikmali yapıp 7 aylık Mars yolculuğuna devam etmeden önce fütüristik uzay limanından (muhtemelen roketin geliştirildiği Teksas'taki Starbase üssünden) fırlatılışını gösteriyor.

Ekran Resmi 2022-02-16 15.16.13

SpaceX'in videoyla birlikte paylaştığı tweet'te, “Tamamen ve hızla yeniden kullanılabilen araçlar insanlığın yıldızları keşfedeceği bir geleceğin anahtarıdır” dendi.

Musk şöyle devam etti: Bizim yaşam süremiz içinde bu gerçek olacak.

Musk geçen haftaki sunumunda hâlâ hukuki izinlere ve bazı teknik gelişmelere ihtiyaç duyulsa da 119 metre uzunluğundaki roketin muhtemelen gelecek ay fırlatılacağını belirtmişti.

SpaceX geliştirme aşamasını tamamladıktan sonra Güneş Sistemi çevresinde insan ve kargo taşıyabilecek bin gemilik filosunu kurmak için Starship roketlerinin seri üretimine başlamayı planlıyor.

İnsanlığın birden fazla gezegende yaşayan bir tür olma hedefinin gerçekleşmesinin temelinde uzay seyahatinin masraflarını azaltmak yatıyor. Roketlerin tekrar kullanılabilmesine bu kadar yoğunlaşılmasının sebebi de bu.

Musk'a göre fırlatma başına maliyet nihayetinde 10 milyon dolar gibi düşük bir miktara indirilebilir.

Kaynak: ekonomist.com.tr .

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