Elon Musk, NASA ile anlaştı; Jeff Bezos itiraz etti

NASA ile Elon Musk'ın şirketi SpaceX arasında imzalanan anlaşma, Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin'in itirazlarıyla askıya alındı.

NASA ile Elon Musk'ın şirketi SpaceX arasında imzalanan 2,9 milyar dolarlık Ay görevi anlaşması, Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin'in itirazlarıyla askıya alındı. NASA, anlaşmayı durdurduğunu açıkladı.

NASA, 2024'te gerçekleşecek Ay görevi için SpaceX ile 2,9 milyarlık bir anlaşma yapmıştı. Blue Origin tarafından bu anlaşmaya itiraz edilmişti. Blue Origin'in teklifinin avantajlarının yanlış değerlendirildiğini ve SpaceX'in teklifinin teknik zorluklarının küçümsendiğini söyleyen Blue Origin, NASA'nın SpaceX'i seçerek büyük bir hata yaptığını vurgulamıştı.

MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA DURDURULDU

NASA, söz konusu itirazdan sonra SpaceX ile yaptığı 2,9 milyar dolarlık anlaşmayı askıya aldı. NASA, Hükümet Sorumluluk Bürosuna Blue Origin tarafından yapılan ve ardından Dynetics tarafından da desteklenen itirazlar sonrası sürecin yeniden değerlendirilmesi için anlaşmayı askıya aldığını belirtti. Hükümet Sorumluluk Bürosunun 4 Ağustos'a kadar konu hakkında bir karara varması bekleniyor.

NASA, SpaceX'ten bu süreç boyunca projeye yönelik herhangi bir çalışma yapmamasını istedi.

Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin, SpaceX'i uzay araştırmaları konusunda tekelcilikle suçluyor. SpaceX ve Blue Origin; yetenekli çalışanlar, patentler, NASA sözleşmeleri ve fırlatma rampalarına erişim konusunda şimdiye kadar sürekli birbirleriyle atışmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.