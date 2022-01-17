Elon Musk: Kitlesel yok oluşumun tek kurtuluşu başka gezegenlere taşınmak

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, sosyal medya hesabı Twitter'da bir gönderiye yaptığı yorumla tüm dikkatleri üzerine çekti. Musk, kitlesel bir yok oluşun tek çözümünün bir başka gezegen olduğunu söyledi.