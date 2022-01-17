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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Elon Musk: Kitlesel yok oluşumun tek kurtuluşu başka gezegenlere taşınmak

Elon Musk: Kitlesel yok oluşumun tek kurtuluşu başka gezegenlere taşınmak

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, sosyal medya hesabı Twitter'da bir gönderiye yaptığı yorumla tüm dikkatleri üzerine çekti. Musk, kitlesel bir yok oluşun tek çözümünün bir başka gezegen olduğunu söyledi.

2 Saat Önce
2022-01-17 10:10:26
Elon Musk: Kitlesel yok oluşumun tek kurtuluşu başka gezegenlere taşınmak

Tesla'nın CEO Elon Musk, kitlesel yok oluş ve çözümü ile ilgili yaptığı son açıklamalar dikkat çekti.

Musk, yeni açıklamalarını kişisel sosyal medya hesabı Twitter'da bir gönderiye yorum yaparak gerçekleştirdi.

Musk'ın kitlesel yok oluş üzerine söyledikleri oldukça çarpıcı bulundu. Milyarder, olası bir kitlesel yok oluşta insanlığın hayatta kalamayacağını, bu durumun tek bir çözümü olduğunu söyledi.

Twitter'da 'Massimo' adlı hesabın ''Birçok uzman, insan faaliyetlerinden kaynaklanan bir 6. kitlesel yok oluş krizinin sürmekte olduğu konusunda uyarıyor'' paylaşımının altına yorum yapan Musk, şunları yazdı:

"Kitlesel yok oluşta insanlığın yüzde yüzü yok olacak. İnsanların dünyada kalarak kitlesel yok oluştan kaçma imkanları yok.''

Musk daha sonra insanların kitlesel yok oluştan kaçmaları için tek çıkış yolunu verdi. Musk, "İnsanlar kitlesel yok oluştan kaçmak istiyorlarsa, başka gezegenlere taşınmak zorundalar.'' dedi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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