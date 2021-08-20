Elon Musk: ‘İnsansı robot’ geliyor

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, insansı robotun prototipinin gelecek yıl hazır olacağını duyurdu.

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, "Tesla Bot" adı verilen ve insanlar için tehlikeli veya sıkıcı olabilecek işleri yapması için tasarlanan insansı robotun prototipinin gelecek yıl hazır olacağını söyledi.

Tesla'nın AI Day etkinliğinde konuşma yapan Musk, robotun yaklaşık 180 cm boyunda olacağını ve arabalara vida takmak gibi fabrika işlerinin yanı sıra marketten ürün teslimatı yapmak gibi işleri yapabileceğini söyledi.

İstihdam sorunlarına değinen Musk robotun ekonomi açısından "önemli etkileri" olacağını söyledi. Musk robotun "çok pahalı" olmamasını sağlamanın önemli olduğunu söyledi.

Ancak Musk, Tesla Bot için "Muhtemelen ilk seferinde çalışmayacaktır" ifadelerini kullandı.

'Tesla Bot' adı verilen bu robot "basit ve kendini tekrar eden sıkıcı ve sıradan işleri" yapacak. Örneğin mutfak alışverişi veya ev temizliği gibi görevleri yerine getirecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.