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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Elon Musk'ın yeni projesi: Tesla telefonu geliyor

Elon Musk'ın yeni projesi: Tesla telefonu geliyor

Çılgın projelerle sık sık gündeme gelen Elon Musk, Tesla markası altında telefonlar üretiyor. İşte detaylar.

56 Dakika Önce
2021-11-18 09:31:53
Elon Musk'ın yeni projesi: Tesla telefonu geliyor

Dünyanın en değerli elektrikli otomobil üreticilerinden biri olan Tesla, ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Son olarak yeni nesil CyberTruck otomobilini tanıtan şirket, her geçen gün piyasa değerini artırıyor. Ancak teknoloji devinin üzerinde çalıştığı tek şey arabalar değil.

Zaman zaman bazı özel ürünler geliştiren ve sınırlı sayıda üreten Tesla, geçmişte powerbank ve bazı alkol çeşitlerini piyasaya sürmüştü. Ancak alınan bilgilere göre şirket, herkesi şaşırtan bir ürün üzerinde çalışıyor. Tesla telefonu geliyor. İşte detaylar…

musk

Tesla telefon pazarına giriyor

Bir süredir kendi akıllı telefonu üzerinde çalışan Tesla, tıpkı sektörde faaliyet gösteren diğer şirketler gibi sızıntıların kurbanı oldu. İnternetteki bir görsel, şirketin geliştirdiği yüksek performanslı bir akıllı telefonu ortaya çıkardı.

Sızdırılan render görüntüsüne göre Tesla telefon, Google'ın yakın zamanda tanıttığı Pixel 6 modellerine benzer bir tasarımla geliyor. Tasarımda üç farklı rengi renklendiren firma, ortasında T harfinden oluşan logosunu kullanıyor. En üstte, çözünürlüğü bilinmeyen üçlü bir kamera dizisi bizi şarj ediyor.

Tesla telefonu hakkında resmi bir açıklama bulunmasa da bazı sızıntılar var. Buna göre Android işletim sistemi ile gelmesi beklenen ürün, Qualcomm'un Snapdragon 898 işlemcisini kullanacak. Aynı zamanda 108 Megapiksel kamera, 4K ekran ve 2TB depolama gibi üstün özellikler bu cihazda yer alacak.

Kaynak: technopixel-org

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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