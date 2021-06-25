Elon Musk'ın tweetinden sonra ShibaCoin gündeme oturdu

Elon Musk kişisel twitter hesabından yaptığı Shiba Inu paylaşımı sonrası kripto para piyasasını yeniden etkiledi. Bu yeni tweet sonrası hem Dogecoin hem de Shiba hareketlendi. Shiba Inu nedir? İşte detaylar...

Dogecoin paylaşımlarıyla ön plana çıkan Elon Musk, yeni pir paylaşımla gündemde. Soyları tehlikede olan Shiba Inu köpeklerine ilgisi bilinen Musk, son Twitter paylaşımında Shiba Inu köpeklerine yer verdi. Bu paylaşım sonra hem Dogecoin hem de Shiba Inu hareket kazandı.

Elon Musk'ın Shiba Inu paylaşımı;

Tesla, SpaceX gibi yeni çağın önemli teknoloji firmalarına öncülük eden Musk, aynı zamanda kripto para piyasasına da sansasyonel paylaşımlarıyla yön veriyor. Musk, son zamanlarda Bitcoin için yaptığı olumsuz paylaşımlar ile kripto piyasasında eleştiri oklarının hedefi oldu.

Elon Musk paylaşımında açıkça kripto paradan bahsetmese de, Shiba Inu cinsi köpeğinin adını takipçileriyle paylaştı.

Elon Musk'un yaptığı paylaşım sonrası 0.00000672 değerinden 0.00000849‘a kadar çıkan kripto para öğleden sonra saat iki buçuk civarında 0.00000739 değerine geriledi. Yaklaşık yüzde 10 değer kazanan kripto para şu an için ise yüzde 7 artış seviyesinde.

Dogecoin de bildiğiniz gibi bu cins köpekleri logosunda kullanıyor. Elon Musk daha önce de Shiba Inu köpekleriyle ilgili bir paylaşım yapmış ve hem Dogecoin hem de Shiba yatırımcısını sevindirmişti. Dogecoin ise bu paylaşım sonrası yüzde dört değer kazandı ve 0.25115 seviyelerine çıktı.

Paylaşım sonrası iki kripto parada da büyük bir zıplama olmaması ise piyasanın hali hazırda kırmızı olmasından kaynaklı. Bitcoin gün içinde 35 bin dolar seviyesini denemiş olsa da öğleden sonra saat iki buçuk civarında 33 bin dolar seviyesine geriledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.