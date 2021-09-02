Elon Musk'ın Starlink uyduları güvercinlere 'yenildi'

Milyarder girişimci Elon Musk'ın Starlink uydularının etkileyici bağlantı hızlarının, güvercinler tarafından alaşağı edilebildiği ortaya çıktı

SpaceX'in Starlink uydu internet hızları, hizmetin dünyanın çeşitli yerlerindeki sabit geniş bantlarla karşılaştırıldığı Ookla'nın son değerlendirme raporunda oldukça iyi notlar aldı. Ancak bu sayılar gerçekten övgüyü hak ediyor olsa da, görünüşe göre Starlink terminalleri veya kullanıcıların konumlarındaki uydu antenler, kuşların çanaklara müdahalesi bağlantıyı bozabileceğinden dolayı, muhtemelen diğer hayvanların yanı sıra güvercinlere karşı da savunmasız görünüyor.

Surrey Üniversitesi'nde siber güvenlik uzmanı olan Profesör Alan Woodward, Starlink hizmeti hakkında BBC'ye yaptığı açıklamada, performansın kendisinin "aslında çok iyi" olmasına rağmen "bazıları bir saniye, bazıları daha uzun olan bir dizi kesinti fark ettiğini" söyledi.

Woodward, "çanak antenlerde oturmaya bayıldıkları" için "sinir bozucu güvercinlerin" kesintilerden sorumlu olduğuna inanıyor. Profesör hala bu tür aksaklıkların temel nedenini araştırırken, BBC ile görüşen bir uzman "Starlink anteninde oturan bir güvercinin performansı kesinlikle düşüreceğini" doğruladı.

Güvercinler gerçekten de bir nedenle çanak antenlerde oturmayı seviyorlar ve bu davranışlarını çoğu kişinin muhtemelen gözlemlediği tahmin edilebilir. Ve görünüşe göre mevcut Starlink terminalleri bu kadar ilgiyi kaldıracak şekilde yapılmamış. Ancak, bunların hepsi yakında değişebilir.

FCC'deki yakın tarihli bir lisans dosyasına göre, şirket "zorlu ortamlarda kullanım" için üretilen çanak antenlerin daha "yüksek performanslı (HP)" "sağlam" bir versiyonu üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. Bu yeni "sağlam" terminaller, evlerde de kullanılırsa, güvercinler gibi hayvanlardan kaynaklanan bu tür sıkıntıların üstesinden gelebilir...

Starlink Nedir?

Starlink, SpaceX'in uyduları aracılığı ile Dünya'nın herhangi bir yerine "uzaydan" interneti getiren sisteme verilen isim. Teknik olarak uydudan internet hizmeti veren bu sistem, böylece herhangi bir kablo kurulumu gerekmeksizin, Dünya üzerinde istenen her bir koordinata internet bağlantısını ulaştırabiliyor.

Yörüngeye, yeryüzüne yaklaşık 500 km uzaklıkta olacak şekilde yerleştirilen bir dizi uydudan sağlanan bu bağlantı, gelecekte yüksek hızda ve düşük gecikmeli internet bağlantısına sahip olmamızı amaçlıyor.

Starlink Kaç Uydudan Oluşuyor?

SpaceX, Starlink uydularını kademeli olarak yörüngeye gönderdi. Şu an yörüngede toplam 12 bin adet Starlink uydusu bulunuyor. Bunlardan 8 bini Dünya yörüngesinde, yeryüzüne 500 km uzaktıkta dolaşımdayken, 4 bini ise kademeli olarak 1200 km'ye çekiliyor. Böylece uyduların sinyal kuvvetinin artırılması hedefleniyor.

Kaç Kişi Starlink Kullanıyor?

StarLink, şu an beta hizmetine başladı. Beta testleri kapsamında şu an ABD, Kanada ve İngiltere'de Starlink'ten hizmet sağlanabiliyor. Türkiye'de de başvurular yapılıyor. Ancak henüz hizmet aktif edilmiş değil.

Starlink İnternet Performansı Nasıl?

Yapılan ölçümlere göre şu an Starlink üzerinden hizmet alan kullanıcılar 100 Mbps indirme ve 20 Mbps yükleme hızlarını elde edebiliyor. Gecikme ise oldukça düşük. Starlink yoluyla yapılan bağlantıların yüzde 95'inde 31 ms ve altında gecikme süresi bulunuyor. Elbette sistem hala test aşamasında. Starlink ile hedeflenen indirme hızı tam 10 Gbps.

Starlink Başvurusu Nasıl Yapılır?

Starlink hizmeti şu an için Türkiye'ye açılmamış olsa da, başvuru yapılabiliyor. www.starlink.com internet sitesinden konumunuzu belirtiyor ve sonrasında Starlink tarifelerinden birini seçiyorsunuz. Böylece Starlink kullanıma açıldığında, sistem size e-posta yoluyla bilgilendirmede bulunuyor.

Starlink Türkiye'ye Ne Zaman Gelecek?

Şu an Starlink'in Türkiye'de ne zaman kullanıma açılacağına yönelik resmi bir açıklama bulunmuyor. Önce beta testlerinin tamamlanması ve şu an bu hizmetin kullanımda olduğu pilot bölgelerde kararlı sürüme geçilmesi gerekiyor. Sonrasında yavaş yavaş diğer ülkelere de bu servis sağlanmaya başlanacaktır.

Kaynak: BBC Türkçe, chip

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.