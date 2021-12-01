DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ayhan Bilgen'den yeni parti sinyali
Star Yazarı'ndan Bülent Arınç’a ‘zorlamayın’ tepkisi! ‘Siz ne zannediyorsunuz kendinizi?’
Benzin ve mazota büyük indirim mi geliyor? 2 TL indirim mi yapılacak? Benzin ve mazot ne kadar olacak?
Küresel piyasalarda 'Omicron ve tapering' endişesi
''Benzin ve motorine 2 TL indirim geliyor''
Galatasaray’ın efsane ismi Taffarel, Liverpool’da
Barbados nerede? Barbados hangi kıtada? Barbados bağımsız mı?
Boluspor - 52 Orduspor FK maçı canlı yayınlanacak mı?
1200 yıllık genç bir mumya bulundu
Altınordu – 68 Aksaray Belediyespor maçı canlı yayınlanacak mı?
Elon Musk'ın Starlink'ine Hindistan'dan büyük darbe
Yazar Alice Sebold'a tecavüz suçundan 16 yıl hapis yatan kişi aklandı
Bitrota kimin? Bitrota'nın sahibi kim? Bitrota battı mı?
Mehmet Barlas: HDP'yi kapatmayalım, bunun yerine CHP'yi HDP'ye katalım
Barbados dört asır sonra İngiliz boyunduruğundan kurtuldu

TIMETURK / TEKNOLOJİ / Elon Musk'ın Starlink'ine Hindistan'dan büyük darbe

Elon Musk'ın Starlink'ine Hindistan'dan büyük darbe

Hindistan, Elon Musk'ın uydu internet hizmeti Starlink'in, çalışma izni olmadan rezervasyon almasını yasakladı.

55 Dakika Önce
2021-12-01 10:00:37
Elon Musk'ın Starlink'ine Hindistan'dan büyük darbe

SpaceX'in Starlink internet hizmeti her yerde hoş bir şekilde karşılanmıyor. Reuters'ın bildirdiği üzere Hindistan hükümeti, Starlink'e, işletme ruhsatı alana kadar ülkedeki uydu internet hizmetini "rezerve etme/dağıtma" işlemlerini derhal durdurmasını söyledi.

SpaceX bölümü 1 Kasım'da Hindistan'da bir işletme olarak kaydoldu ve ön siparişlere başladı, ancak henüz hizmeti çalıştırma iznine sahip değil. Ayrıca yetkililer, potansiyel müşterilerin bu aşamada kaydolmalarını da engellemiş durumda. Türk Telekom Reklamı

SpaceX, 2022'nin sonuna kadar ülkede 200.000 bağlantı hedeflemesine rağmen, Starlink'in Hindistan'daki ilk çıkışı için kesin bir tarih belirlemedi. 1 Kasım itibariyle 5.000'den fazla ön sipariş bulunuyordu.

Starlink şu anda 21 ülkede çoğunlukla genel beta testleri ile çalışmasını sürdürüyor. Ancak SpaceX'in Hindistan'a mümkün olan en kısa sürede hizmet vermek için özellikle güçlü bir sebebi var.

Hindistan, Dünya Bankası verilerine göre 898 milyonun üzerinde olan çok büyük bir kırsal nüfusa sahip.

Bu, uydu geniş bandın temel pazarı olarak görülüyor ve Starlink ekibi, 2022'nin sonlarında Hindistan'da satılan cihazların yüzde 80'inin kırsal alanlara hizmet edeceğini umuyor.

Ancak, Hindistan hükümetinin aynı coşkuyu paylaşmadığı açıkça görülebiliyor...

Kaynak: chip.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş