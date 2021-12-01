Elon Musk'ın Starlink'ine Hindistan'dan büyük darbe

Hindistan, Elon Musk'ın uydu internet hizmeti Starlink'in, çalışma izni olmadan rezervasyon almasını yasakladı.

SpaceX'in Starlink internet hizmeti her yerde hoş bir şekilde karşılanmıyor. Reuters'ın bildirdiği üzere Hindistan hükümeti, Starlink'e, işletme ruhsatı alana kadar ülkedeki uydu internet hizmetini "rezerve etme/dağıtma" işlemlerini derhal durdurmasını söyledi.

SpaceX bölümü 1 Kasım'da Hindistan'da bir işletme olarak kaydoldu ve ön siparişlere başladı, ancak henüz hizmeti çalıştırma iznine sahip değil. Ayrıca yetkililer, potansiyel müşterilerin bu aşamada kaydolmalarını da engellemiş durumda.

SpaceX, 2022'nin sonuna kadar ülkede 200.000 bağlantı hedeflemesine rağmen, Starlink'in Hindistan'daki ilk çıkışı için kesin bir tarih belirlemedi. 1 Kasım itibariyle 5.000'den fazla ön sipariş bulunuyordu.

Starlink şu anda 21 ülkede çoğunlukla genel beta testleri ile çalışmasını sürdürüyor. Ancak SpaceX'in Hindistan'a mümkün olan en kısa sürede hizmet vermek için özellikle güçlü bir sebebi var.

Hindistan, Dünya Bankası verilerine göre 898 milyonun üzerinde olan çok büyük bir kırsal nüfusa sahip.

Bu, uydu geniş bandın temel pazarı olarak görülüyor ve Starlink ekibi, 2022'nin sonlarında Hindistan'da satılan cihazların yüzde 80'inin kırsal alanlara hizmet edeceğini umuyor.

Ancak, Hindistan hükümetinin aynı coşkuyu paylaşmadığı açıkça görülebiliyor...

Kaynak: chip.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.