Elon Musk'ın 'sahte kripto videosu sosyal medyada viral haline geldi

Yaptığı her işle gündeme oturan dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk sahte bir kripto para videosu ile gündeme geldi.

Geçtiğimiz aylarda kripto para dünyasında yaşanan düşüşten sonra McDonalds'a ödemelerde Dogecoin kabul etmeleri halinde televizyonda çocuk menüsü yiyeceğini açıklayan Musk, Dogecoin ve diğer coinler hakkında attığı tweet'lerle de kripto piyayasına yön veriyor. Attığı her tweet, yaptığı her açıklama gündem olan Elon Musk bu sefer de sahte bir video ile sanal alemin gündemine oturdu.

Bir süredir Twitter'da ve diğer sosyal medya uygulamalarında dolaşan Elon Musk'ın sahte bir videosu gündeme bomba gibi düştü. Tabii ki Elon Musk, viral haline gelen videoya cevap vermek de gecikmedi.

Elon Musk'ın sahte videosu viral haline geldi

Twitter'da bir kullanıcının paylaştığı videoda kripto ticaret platformunun Elon Musk'a ait olduğunu ve kripto para yatırma işlemlerinde yüzde 30 getiri sağladığını iddia ediyor. Musk videoda platformun kullanımının son derece basit olduğunu söylüyor ve bu video sayesinde herkesin bir şekilde kolayca para kazanabileceğini dile getiriyor.

Kullanıcıların bu getiriyi yatırımlarından yaklaşık 3 ay sonra elde edeceği de sahte videoda Musk'ın ağzından dökülüyor. Tabii bu videoya inanan kişilerin olabileceği ve belki de kayıplar yaşanmış olması da mümkün. Ancak videonun gerçek olmadığı, bizzat Musk'ın kendisi tarafından yalanlandı.

Elon Musk videonun gerçek olmadığını açıkladı

Elon Musk tweet'in altına “Evet. Bu kesinlikle ben değilim.” diye tweet atarak videoyu yalanladı. Twitter'da gündem olan bu sahte videonun yanı sıra YouTube'da da Elon Musk kullanılarak sahte canlı yayınlar yapılıyor ve kripto dünyasıyla ilgili düşünceler sanki Musk'ın kendi düşünceleriymiş gibi yayınlanıyor. Bu canlı yayınları binlerce kullanıcı izliyor.

Tabii yine de bu durumlara karşı oldukça dikkatli olmak gerektiğini unutmamak gerekiyor. Söz konusu video, bu örneklerin yalnızca bir tanesi olsa da Twitter'da videoya ilginç tepkiler de geldi.

Video'nun paylaşılmasının ardından kullanıcıların tepkileri gecikmedi. İşte o tepkiler:

(Elon'a 2 bitcoin gönderdim, 1 tanesini bana göndermesini hala bekliyorum.)

(Yatırım yapacak kadar aptal olan biri parasını kaybetmeyi aynı zamanda dolandırıcılar da bütün ömrünü hapiste geçirmeyi hak ediyor.)

(Referanslar @elonmusk, @cz_binance ve @CathchieDwoof çok gerçekçi, nasıl inanmazsın :)

(Böyle aç gözlülüğe devam ederseniz... Türünüze veda edin)

Kaynak: webtekno.com