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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Elon Musk duyurdu: Twitter’da ücretli abonelik karşılığı mavi tık dönemi

Elon Musk duyurdu: Twitter’da ücretli abonelik karşılığı mavi tık dönemi

Geçtiğimiz günlerde Twitter hisselerinin %9.2'sini alarak şirketin en büyük hissedarı hâline gelen Elon Musk, platformun ücretli abonelik sistemi Twitter Blue'ya üye olanların onaylanmış hesap olması gerektiğini açıkladı.

54 Dakika Önce
2022-04-10 11:39:19
Elon Musk duyurdu: Twitter’da ücretli abonelik karşılığı mavi tık dönemi

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, bu haftanın başında sürpriz bir kararla popüler sosyal medya platformu Twitter'ın hisselerinin %9,2'lik bölümünü yaklaşık 3 milyar dolara satın almış, şirketin en büyük ortağı olmuştu. Bunun ardından da Twitter yönetiminden gelen açıklamalarda Musk'ın şirketin yönetim kuruluna alınacağı ifade edilmişti.

Musk, bu satın alımdan sonra yaptığı açıklamalarda zaten daha önce birçok kez eleştirdiği Twitter'a iyileştirmeler geleceğini duyurmuştu. Bu iyileştirmelerin platformun içerik politikalarına zarar verme ihtimali de bazı çalışanları endişelendirmişti. Tesla ve SpaceX CEO'su, şimdi de yeni açıklamalarda bulunarak Twitter'a gelebilecek şeylerin sinyalini verdi.

MAVİ TİK SİSTEMİ DEĞİŞİYOR MU?

Webtekno'nun aktardığına göre; Musk, Twitter'ın geçtiğimiz yıl hayata geçirilen ücretli abonelik sistemi ‘Twitter Blue' ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Ünlü iş insanı, Tweet'i geri alma, makalelere reklamsız ulaşma, yer işaretleri klasörleri gibi birçok özelliği sunan bu hizmete para ödeyenlerin, ‘onaylanmış hesap' olması gerektiğini ifade etti. Musk, bu onaylama işaretinin (mavi tik de denilebilir) bildiğimiz onaylanmış hesaplardan farklı olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

260 milyar dolardan fazla servete olan iş insanının tam açıklaması ise şu şekilde:

"Twitter Blue'ya kaydolup aylık 3 dolar ödeyen herkes (bu fiyat Türkiye'de 30.99 TL) bir ‘kimlik doğrulama onayı' almalı. Ancak bu onay işareti, tanınmış insanlarda veya resmi hesaplarda kullanılandan farklı olmalıdır."

Musk ayrıca, Twitter Blue üyelerinin herhangi bir reklam görmemesi gerektiğini de yaptığı açıklamalara ekleyerek Twitter'ın reklam parasına bağlı olmaması gerektiğini, aksi takdirde diğer şirketlerin dikte etme gücünün artacağını ifade etti.

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