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Elon Musk Dogecoin'in peşini bırakmıyor:Kulağa hoş geliyor!

Dogecoin ile ilgili paylaşım yapan bir twitter hesabı, ödemenin sadece dogecoin ile yapılacağı bir konser fikri ortaya attı. Bu tweet Elon Musk tarafından destek aldı. İşte detaylar...

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Google News - Timeturk
02.06.2021 10:46:26
Elon Musk Dogecoin'in peşini bırakmıyor:Kulağa hoş geliyor!

Twitterda 150 binden fazla takipçisi bulunan bir hesap, ödemenin sadece dogecoin ile yapılacağı bir konser fikri ortaya attı. İçinde Snoop Dogg, Grimes ve Mark Cuben gibi isimlerin de olacağı belirtilen konser, Elon Musk tarafından destek aldı.

Kulağa hoş geliyor

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Atılan tweete göre konserin DJ'i Elon Musk olacak. Grimes ile Snoop Dogg ise bu festivalde şarkı söyleyecek. Dogecoin'in tek ödeme aracı olacağı etkinlik kapsamında insanların kendi köpeklerini getirmeleri gerekecek ve dünyaca ünlü iş insanı Mark Cuban de bu festivalin finansal destekçisi olacak. Binlerce destek gören bu fikir, Elon Musk tarafından da kabul görmüş durumda. Bu fikrin Kulağa hoş geldiğini söyleyen Elon Musk'ı Dj olarak görebiliriz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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