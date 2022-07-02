Elon Musk amacına ulaştı: Arabalara, gemilere ve hatta uçaklara Starlink geliyor!

ABD Federal İletişim Kurulu (FCC), Starlink projesine yeni bir yetki verdi. Elon Musk'ın uydu internet hizmeti, bu yetki sayesinde hareket halindeki tüm araçlara hizmet verebilecek. Böylelikle dünyanın neresinde ve ne yapıyor olursanız olun, internet erişiminiz olacak.

Elon Musk'ın uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in üzerinde çalıştığı sistemlerden bir tanesi de Starlink. Uydu üzerinden internet erişimi sağlayan sistem, dünya genelinde kullanılabilir oluşu nedeniyle ilgi görüyor. Çünkü Starlink sayesinde hükümetlerin internet ağını kısıtlamaları mümkün olmayacak. Ayrıca en ücra köşelere bile internet ulaşacak.

Yaşanan yeni bir gelişme ise Starlink'e adeta boyut atlatmış durumda. Öyle ki ABD Federal İletişim Kurulu (FCC) Starlink'e yeni bir yetki verdi. Şirket, sahip olduğu bu yeni yetki ile yalnızca konutlarda değil, hareket halindeki tüm araçlarda da kullanılabilecek. Yani artık okyanus ötesi uçuşlardan tutun da Dünya turu yapan lüks yatlar bile, Starlink ile internet erişimine sahip olacak.

SpaceX, sahip olduğu yetkiyle sektörde tekel mi olacak?

SpaceX'e verilen yetki, tüketiciler için olağanüstü bir durum ve herkesi memnun edecek gibi görünüyor. Zira Starlink'in tam kapasite çalışmaya başlaması ile dünyanın neresinde ve her ne yapıyor olursanız olun, internete bağlanabileceksiniz. Ancak FCC'nin hamlesi, bazı kesimler tarafından eleştiriyle karşılandı.

Bazı kesimler, Elon Musk'ın attığı adımları pek de benimsemiyorlar. Zira uzay taşımacılığı, uydu interneti ve otomobil dünyasındaki çalışmalar, Elon Musk'ı tekelleştiriyor. İşte bundan çekinenler, SpaceX'e verilen son yetkiyle Elon Musk'ın imparatorluğunun daha fazla tekelleşeceğine inanıyorlar. Çünkü mevcut koşullarda Starlink'e rakip olabilecek yalnızca birkaç girişim var ve onlar da çok yeni.

Kaynak: webtekno.com