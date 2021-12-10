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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Elon Musk’a uzay dersi: Tesla, Mars yörüngesinde dönmüyor

Elon Musk’a uzay dersi: Tesla, Mars yörüngesinde dönmüyor

Musk'ın 'Otomobilim şu anda Mars'ın yörüngesinde dönüyor' diye yazdığı 4 Aralık tarihli paylaşımı tartışma konusu oldu. Çünkü McDowell bu bilgiyi ...

4 Saat Önce
2021-12-10 10:12:21
Elon Musk’a uzay dersi: Tesla, Mars yörüngesinde dönmüyor

Musk'ın “Otomobilim şu anda Mars'ın yörüngesinde dönüyor” diye yazdığı 4 Aralık tarihli paylaşımı tartışma konusu oldu. Çünkü McDowell bu bilgiyi düzelterek, üç yıl evvel uzaya fırlatılan “otomobilin” Mars'ın değil, Güneş'in yörüngesinde döndüğünü hatırlattı.

Musk'ın kurucusu olduğu uzay firması SpaceX ve elektrikli araba üreticisi Tesla, 2018'de enteresan bir uzay misyonu için güçlerini birleştirmişti.

Firmalar, Tesla Roadster modelinde tasarlanmış, araba görünümünde entegre bir uzay aracını Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatmıştı.

Aracın şoför koltuğuna Starman ismi verilen ve uzay kıyafeti giydirilmiş, cansız bir model oturtulmuştu.

O vakitten beri Güneş etrafında dönen uzay aracı 2020'de Mars'a yakın geçiş yapmıştı.

Tesla Roadster, kelam konusu olayda Mars'a 8 milyon kilometre kadar yaklaşmıştı.

Teknoloji milyarderi gelecekte Mars'a insan ve yük taşıması için tasarlanan Starship roketinin fotoğrafını paylaştığı bir tweet zincirinde işte bu uzay aracına atıfta bulundu.

“Sonunda bunu gerçekleştireceğiz. Starship Mars'a gidecek” tabirlerini kullanan Musk, kelamlarına “Otomobilim şu anda Mars yörüngesinde” diye devam etti.

Bu noktada Harvard Üniversitesi'nin Astrofizik Merkezi'nde misyon alan astrofizikçi McDowell, teknoloji milyarderinin verdiği yanlış bilgiyi düzeltmek için ortaya girdi:

Eh, hayır. O, Güneş'in etrafında dönüyor ve orta sıra Mars'ın yörüngesinden de geçiyor. Birebir şey değil.

Musk, bilim beşerinin yorumuna karşılık vermedi ve yazdıklarını da düzeltmedi.

Kaynak: anlatsam.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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