Elon Musk'a 258 milyar dolarlık 'Dogecoin' davası
Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'a kripto para birimi Dogecoin'i desteklemek için bir 'piramit şeması' oluşturduğu iddiasıyla 258 milyar dolarlık dava açıldı.
2022-06-17 08:15:25
New York Güney Bölge Mahkemesi'ne sunulan şikayette, davacı Keith Johnson, Musk ve şirketleri Tesla ile SpaceX'i Dogecoin'in fiyatını yükseltmek için yasadışı bir şantaj girişiminin parçası olmakla suçladı.
Johnson şikayetinde, "Sanıklar yanlış ve aldatıcı bir şekilde Dogecoin'in hiçbir değeri olmadığı halde meşru bir yatırım olduğunu iddia ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
"Dogecoin Kripto Piramit Şeması" ile dolandırıldığını iddia eden Johnson, zararına karşılık 86 milyar dolar ve 172 milyar dolarlık tazminat talep etti.
Musk ve şirketlerinin Dogecoin'i teşvik etmesini engelleyecek bir kararın çıkarılmasını da talep eden Johnson, Dogecoin ticaretinin ABD ve New York yasalarına göre kumar teşkil ettiğinin beyan edilmesini de istedi.
Piramit şeması veya piramit satış sistemi, bir mal varlığı veya para ortaya konularak katılımcının sisteme dahil edildiği ve başka katılımcılar bulması koşuluyla mal varlığı veya para kazanacağının vadedildiği bir dolandırıcılık yöntemi olarak biliniyor. Bu yöntem halk arasında “saadet zinciri” ismiyle de anılıyor.
Elon Musk, Twitter'da 1 milyar kullanıcı istiyor
Öte yandan Elon Musk, dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından birisini almak üzere. Öte yandan dünyanın en zengin insanı Musk, Twitter için hedefleri belirlemeye devam ediyor. The New York Times'a göre Tesla'nın CEO'su, Twitter çalışanlarıyla çeşitli konular üzerine soru-cevap etkinliği düzenledi.
Yapılan etkinlikte en göze çarpan detay ise Elon Musk'ın Twitter hedefi oldu. Musk, şirket çalışanlarından daha sıkı çalışmalarını ve platformdaki kullanıcı sayısını 1 milyara ulaştırmalarını istedi. Twitter'ın şu anda 230 milyon kullanıcısı bulunuyor.
Elon Musk'ın Twitter hedefi bununla da sınırlı değil. Geçtiğimiz haftalarda Elon Musk, platformun abonelik düzeninde yoğunlaşmasını istemişti. Öyle ki iş insanı, bu şekilde platformun 2028 yılına kadar aboneliklerden yaklaşık 10 milyar dolar gelir elde etmesini bekliyor.
Bu arada şirketin Elon Musk'a devir işlemindeki kara bulutlar henüz dağılmış değil. Bunun en önemli nedeni ise bot ve spam hesaplar. Musk, platformdaki bot hesap sayısının Twitter'ın açıkladığından kat kat daha fazla olduğunu savundu ve isteklerini sıraladı. İş insanı, bu belirsizlik için platform yetkililerini suçluyor. Elon Musk, Twitter hedefine ulaşıp ulaşamayacağı şu anda merak konusu.
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