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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Elon Musk: 2 aya kadar hazır olur

Elon Musk: 2 aya kadar hazır olur

Musk, dünyanın en güçlü roketi olan Starship'in ilk yörünge uçuşunu bir veya iki ay içinde gerçekleştirebileceğini söyledi.

30 Dakika Önce
2022-02-12 00:32:54
Elon Musk: 2 aya kadar hazır olur

Musk, iki yıldan uzun bir süredir üzerinde çalışılan Starship projesinin "başarıya ve yörüngeye ulaşacağından emin olduğunu" belirtti.

Texas'taki uzay üssünde 119 metrelik roketi inceleyen iş adamı, "Bu gerçekten vahşi bir alet. Aslında gerçek olduğuna inanmak zor." ifadesini kullandı.

Starship'in ilk denemesi Mayıs 2021'de yapılmış, 10 kilometreye çıkan dev roket sağlam ve dengeli bir şekilde iniş gerçekleştirebilmişti.

NASA, 2025'te astronotları aya indirmek için yeniden kullanılabilir özelliğe sahip Starship'i faaliyete geçirmeyi planlarken Elon Musk ise Mars'ta bir şehir kurmak ve oraya ekipman ve insanları taşımak için bir Starship filosu yerleştirmeyi hedefliyor. AA .

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