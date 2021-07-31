E-ticarette yapay zekanın fonksiyonu

Tarihi eski döneme kadar uzansa da 1950’li yılların sonlarına doğru hayatımıza giren ve özellikle son yıllarda büyük bir hızla gelişen yapay zeka teknolojisi, hayatın her alanında kendisini hissettirmeye başlamıştır.

Teknolojik anlamda son dönemin en popüler konularındran birisi yapay zeka.

Bir insan gibi davranabilen ve hayatı kolaylaştıran teknolojik tüm aletleri kapsamaktadır. Kod yazılarak ve programlanarak üretilmiş bilgisayar beyinli bir robotun, hangi durumda ne tepki vereceğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Yapay zeka aslında çok da yeni bir kavram değil. 1950'li yılların sonlarına doğru hayatımıza giren ve özellikle son yıllarda büyük bir hızla gelişen yapay zeka teknolojisi, hayatın her alanında kendisini hissettirmeye başlamıştır.

Antik Yunanlar, Çin medeniyeti ve Mısırlılara dair bilim insanlarının robotlarla ilgili uğraşlara rastladığına ilişkin bazı bilgiler mevcut.Bu konuda gerçek atılım ise ilk defa 1956 yılında gerçekleşti. İngiltere'de New Hampshire'da bulunan Dartmouth College'da yapılan konferansta yapay zekaya yönelik tanım ve ifadeler kullanılmıştır.

İngilizler ve Japonların katkısı

Yapay zekanın üretiminde en etkin rolü İngilizler ve Japonlar oynadı. 1980'lere kadar somut bir gelişme olmayan yapay zeka alanında Japon bilim insanlarının çalışmalarına rakip olmak isteyen İngiliz bilim insanları da atılım yaptı ve 1987 ila 1993 yılları arasında önemli olmasa da bazı girişimler gerçekleştirildi.Yapay zeka kavramına sahip sistemler, doğal bir dil işleme ve derin öğrenme becerisine sahiptir. Yapay zeka teknolojisini kullanan bilgisayarlar, çok fazla veri işleyebilir ve bu verileri bazı görevleri yerine getirmek için kullanabilir.

Farkındalık artışı sağladı

Tüm sektörlerde olduğu gibi e-ticaret sektörü de bu kavramı son dönemde ağırlıklı olarak sahiplenenlerden.

İnternetten satış yapmak, sadece yeni nesil girişimler için değil, köklü firmalar için de gereklilik haline gelince dijital dönüşüm süreçler ve dolayısıyla yapay zeka uygulamalarını ön planda yer aldı. Konunun öneminin farkına varan ve farkındalıklarını daha artıran e ticaret siteleri şu yönde olumlu katkı sağlamaktalar:

Hangi avantajları sağlamakta?

Yapay zeka, iç ve dış operasyonları optimize etmeye yardımcı olmaktadır. Yapay zeka ile geliştirilen otomasyon odaklı sistemler, çalışanların rutin işlerini üstlenerek verimini artırır. Yapay zeka ve makine öğrenmesinden faydalanan satıcılar, verilerden güç alarak ürün geliştirmeden fiyatlandırmaya farklı süreçlerde daha doğru karar verebilir. Yapay zeka, müşteriler için kişiselleştirilmiş bir alışveriş deneyimini mümkün kılarak satışların artmasına katkıda bulunur. Online satış ile uğraşanlar potansiyel hedef kitlelerini tespit etmek ve onlara ulaşmak için yapay zekayı kullanmakta.

Giderek canlanan ve müşterilerin beklentisine en uygun cevabı veren e-ticaret sektöründe müşteriye ulaşmak zorlaştıkça yapay zekanın gücünü, operasyon ve pazarlama süreçlerine dahil etmek daha da önemli hale geldi. Yenilikçi kullanım alanları bu sürece paralel doğdu. Yapay zekanın e-ticaretteki kullanım alanlarından bazıları şunlar:

Sesli asistan özelliği

Bunlar kullanıcının sesli komutlarla iletişim kurabilmesine olanak tanır. Bu hizmetin sorunsuz çalışması için site verilerinin Google aramaları ile senkronize çalışması gerek. Konum, fiyatlandırma bilgilerinizi ve ürünlerinizi sesli arama ile uyumlu hale getirmeniz durumunda e-ticaret sitenizin trafiği önemli ölçüde artış gösterir.

Dijital stok takibi ve tahmini

E-ticaret sitelerinde stok takibi gibi operasyonel süreçler de yapay zeka sayesinde otomatik olarak gerçekleşebilir. Yapay zeka sayesinde bir ürünün yakın gelecekte ne kadar satılabileceğine dair tahminlere de erişebilmek daha kolay. Bu sayede stok sorunu yaşamadan dijital satış işlemlerinizin devamlılığını sağlayabilirsiniz.

Öneri sistemleri

Yapay zeka teknolojileri sayesinde kullanıcı aramalarında en ilgili, en doğru sonuçların görüntülenmesi sağlanır. Bu da, müşteri memnuniyetini ve satışları artıran bir unsurdur. Öneri sistemleri ile kullanıcıya sadece aradığı ürünü değil, aradığı ürüne en yakın alternatif ürünlerin önerisini de sunabilirsiniz.

Chatbot

E-ticaret sitenizin müşterilerinize kesintisiz şekilde hizmet ve destek sunabilmesi için chatbot'lardan faydalanabilirsiniz. E-ticaret sitenizde kullanacağınız chatbot, yani sohbet robotları ile müşterilerin sorunlarını dijital ortamda çözmesine yardımcı olabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.